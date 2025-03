San Marino. Juvenes Dogana in cerca di continuità: sfida cruciale contro il Pennarossa

Appuntamento a domenica 8 dicembre a Montecchio: entrambe le formazioni sono a pari punti. Fabio Gentilini suona la carica: “Per noi è forse la partita più importante dell’anno”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 5 dicembre 2024 – Dopo il successo per 2-0 contro il Cailungo, la Juvenes Dogana di Mister Achille Fabbri cerca continuità in campionato provando ad avviare una serie positiva per rilanciare la propria stagione. Domenica 8 dicembre alle 15 a Montecchio è di scena una sfida decisiva contro il Pennarossa, che ha sei punti in classifica come i biancorossoblu di Dogana, con un cammino speculare fatto di una vittoria e tre pareggi: l’unico successo degli avversari risale allo scorso 18 ottobre contro il Faetano.

Per descrivere come lo spogliatoio della Juvenes Dogana ha reagito di fronte alla vittoria di sabato scorso, ci pensa il portiere Fabio Gentilini, “senatore” del gruppo, a parlare a nome di tutti i propri compagni.

«La vittoria contro il Cailungo ha fatto bene a tutto l’ambiente perché ci sta permettendo di lavorare in maniera serena – spiega l’estremo difensore – e stiamo preparando al meglio la partita contro il Pennarossa, un avversario più ostico e organizzato di quello precedente. Per noi è forse la partita più importante dell’anno, ci può dare l’occasione di inanellare un piccolo filotto che purtroppo fino a oggi non è immeritatamente arrivato».

Per Gentilini il ruolino di marcia visto fino a oggi non rispecchia appieno l’andamento dell’annata. «A mio avviso credo che in tutto il campionato si sia sbagliato non più di 70 minuti di gioco, quelli contro il San Giovanni – prosegue il giocatore – per il resto abbiamo sempre fornito ottime prestazioni. Sono orgoglioso di ogni singolo ragazzo perché tutti quanti abbiamo pregi e difetti, ma impegno, professionalità e dedizione non sono mai mancati. Ai ragazzi dico sempre che in situazioni come abbiamo vissuto non dobbiamo mai mollare, allenarsi bene, ascoltare l’allenatore. Purtroppo siamo condizionati da qualche infortunio ma lo starting XI di domenica a Montecchio sarà pronto a dare battaglia».

In cosa può migliorare questa Juvenes Dogana? «Abbiamo dimostrato di avere solidità in difesa ma non riusciamo a concretizzare in fase offensiva – risponde Gentilini – abbiamo sbagliato un po’ tutti noi le occasioni che avevamo, indipendentemente dai ruoli in campo. Abbiamo attaccanti giovani di grande qualità il cui problema a oggi è il non aver giocato con spensieratezza. Credo debbano affrontare la partita con lo spirito di quando sono al campetto con gli amici, pur restando professionali e dimostrando le proprie qualità».