San Marino. Juvenes Dogana, l’amichevole con gli inglesi dell’Hadley chiuderà la stagione

Il club di 8a divisione, con cui è nato un gemellaggio, sarà domenica a San Marino. Zavatta: “Ci lavoravamo da un anno”

La Juvenes Dogana incontra l’Inghilterra, ancora una volta. Dopo aver fatto esordire il primo calciatore inglese dalla storia del Campionato di calcio sammarinese, Adrian Eacock, durante la scorsa annata, ora la squadra di Serravalle sfiderà un club d’oltremanica: l’Hadley Fc, formazione di ottava divisione, con oltre 140 anni di storia alle proprie spalle, che arriverà sul Titano per un’amichevole internazionale di fine stagione. La partita è in programma domenica 9 giugno, alle 18.00, allo Stadio “Ezio Conti” di Dogana, con ingresso libero.

Tutto nasce da un desiderio maturato da Chris Nash, membro della dirigenza dell’Hadley, che, dopo aver visto l’Inghilterra giocare in Germania durante il Mondiale del 2006, decise di assistere a una partita in ciascuno dei 53 Paesi membri della Uefa, poi diventati 55 quando si aggiunsero Gibilterra e Kosovo. Proprio dalla Germania e in quello stesso anno cominciò il suo lungo viaggio a tappe, che l’ha portato a vedere incontri di altissimo livello, ma anche partite di serie minori. Visitato pure il Kazakistan nel 2022, restava solo San Marino. Essendo l’ultima meta del suo girovagare per l’Europa, Chris voleva rendere speciale il momento, così ha deciso di portare in trasferta con sé tutto l’Hadley. E qui è tornato in gioco Eacock: dopo aver interpellato il National Tourist Board, Nash è stato messo in contatto con il connazionale, che al tempo era tesserato per la Juvenes Dogana, e una chiamata tra i due ha innescato il processo che alla fine ha portato all’amichevole.

“Abbiamo cominciato a pianificare questa partita oltre un anno fa – spiega Massimo Zavatta, presidente del club di Serravalle –. Tramite la visibilità ottenuta fuori da San Marino con il tesseramento di Adrian abbiamo avuto l’opportunità di essere coinvolti da Chris in questo bellissimo progetto. Domenica 2 giugno sono andato in Inghilterra a incontrare il presidente e i dirigenti dell’Hadley. Abbiamo passato qualche ora al pub parlando del loro calcio, di come gestiscano la squadra ma anche di futuri progetti e collaborazioni”. Da quest’occasione, per altro, è anche nato un gemellaggio internazionale tra Juvenes Dogana e Hadley, che si ritroveranno già prima dell’amichevole di domenica: “Sabato sera usciremo insieme, per fare attività extracampo – prosegue Zavatta –. Poi domenica, dopo la partita, andremo a cena con tutti i giocatori. Tra l’altro stiamo già parlando con i dirigenti dell’Hadley di replicare la partita il prossimo anno, ma stavolta in casa loro, a Londra”.

Fondato nel 1882, l’Hadley è la squadra di Arkley, paese che si trova in uno dei due distretti più a nord dell’area metropolitana di Londra. Brickfield Lane è il nome dello stadio del club, che attualmente si trova in Southern League Division One Central, ottavo livello del calcio inglese. Nonostante l’enorme storia alle proprie spalle, la squadra non ha però ancora disputato partite internazionali in Europa: la sfida con la Juvenes Dogana sarà la prima sul continente per i Bricks, questo il soprannome dei giocatori dell’Hadley. “Tutti, nel club, sono grati a Chris per averci reso parte del suo viaggio e la nostra gratitudine va anche ai nostri nuovi amici della Juvenes Dogana, che ci hanno aiutato a rendere possibile quest’opportunità”, ha dichiarato il presidente del club, Steve Gray, alla testata BarnetPost. “La data per la partita è fissata e il volo è prenotato – spiega Nash –. Con noi verranno anche alcuni tifosi dell’Hadley, inclusi amici dall’Austria e Germania. Si prospetta un fantastico viaggio, che fa volare l’immaginazione”.