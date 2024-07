San Marino. Juvenes Dogana, missione compiuta: per la sfida playoff avrà due risultati su tre. I biancorossoblù battono 1-0 il Cailungo e arrivano all’ultimo turno a +3 sul San Giovanni, battuto dalla Virtus

I pezzi del puzzle per la qualificazione diretta ai playoff sono quasi tutti sul tavolo e incastrati alla perfezione, per la Juvenes Dogana. Ne manca solo uno, che dovrà posizionare nell’ultimo, decisivo, turno della stagione regolare, in cui avrà due risultati su tre a disposizione: questo, grazie al successo della 29a giornata sul Cailungo, battuto 1-0 mentre il San Giovanni, avversario in questa corsa a due per il tabellone principale, cadeva sotto ai colpi della Virtus. Un risultato, il secondo, comunque ininfluente, perché anche in caso di successo sulla capolista, la squadra di Borgo Maggiore sarebbe stata ugualmente costretta a battere la Juvenes Dogana, nel prossimo fine settimana, per accedere direttamente ai quarti dei playoff. Tuttavia, una magia di Francesco Stella da oltre 25 metri ha messo i biancorossoblù al riparo da eventuali tentativi del San Giovanni di riprendersi il vantaggio in questo duello. Sì, duello, perché intanto il Fiorentino si stava autoeliminando dalla sfida, perdendo per 3-1 contro il Faetano di uno scatenato Alessandro Brisigotti, autore di una tripletta.

“Era una partita che sapevamo essere insidiosa e siamo stati bravi a portarla a casa, anche se con qualche difficoltà – commenta Stella –. Chiaramente, il nostro obiettivo è chiudere la stagione regolare al settimo posto, perciò sono certo che prepareremo con entusiasmo l’ultima gara, contro il San Giovanni. Sono contento del mio gol, anche se avrei certamente potuto avere un bottino migliore, durante il campionato, ma cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra e di sicuro non mi risparmio mai, in campo”. L’incontro è stato quasi tutto di marca biancorossoblù, con il Cailungo che ha avuto due occasioni solo tra il 74′, quando una palla gestita male dalla Juvenes Dogana ha liberato al tiro dal limite Jacopo Raschi, che però ha calciato altissimo, e il 77′, quando aveva trovato l’1-1, annullato per fallo di mano. La squadra di Manuel Amati ha passato tutto il primo tempo all’attacco, entrando più volte nei 16 metri avversari con dei cross e sfiorando la rete con Pasquinelli, al 13′, che su traversone da sinistra ha disegnato un arcobaleno a superare Massimo Francioni, ma centrando il palo. Non riuscendo a sfondare su azione, i biancorossoblù si sono affidati ai piazzati. Al 41′, da oltre 25 metri, Stella ha cercato la porta, trovando l’incrocio dei pali, dove Francioni non sarebbe potuto arrivare. Il goal ha dato più tranquillità alla Juvenes Dogana, che nella ripresa ha sfiorato il 2-0 sempre su punizione, stavolta con Lorenzo Meluzzi, e poi ha creato occasioni importanti negli ultimi minuti, entrando due volte in area, senza finalizzare. Tuttavia, la rete di Stella è bastata per prendersi i tre punti.

Con questo successo, il club di Serravalle sale a quota 45 in campionato, migliorando ulteriormente il record di punti della gestione Amati. Ne è soddisfatto l’allenatore, che spiega: “Abbiamo fatto il nostro dovere, vincendo la 14a partita della stagione e mantenendo altissima la media punti. È per questo che c’è rammarico nel doversi giocare tutto all’ultima giornata, perché magari, in altre stagioni, un punteggio del genere ci avrebbe già messo al sicuro. Però dobbiamo accettare che lo scontro diretto con il San Giovanni sia decisivo. Ci arriviamo con due risultati su tre a disposizione, ma non è di certo su quello che faremo affidamento”. In merito alla partita con il Cailungo, Amati sottolinea come il caldo ne abbia condizionato il ritmo e la quantità di occasioni create: “La voglia di giocare c’era, abbiamo fatto bene in fase di palleggio, sbagliando forse qualche entrata di troppo in area di rigore e difettando di precisione sui cross dalle fasce. Il Cailungo ha onorato l’impegno, lottando per tutta la partita, anche se penso che la nostra vittoria sia stata meritata. Anzi, nel finale avremmo anche potuto arrotondare il punteggio. Però va benissimo così: speriamo che quello che abbiamo costruito finora sia sufficiente per completare l’opera nel prossimo fine settimana”.

Comunicato stampa