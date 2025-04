San Marino. Juvenes Dogana, tre partite in una settimana. Si comincia dal Fiorentino

I rossoblu sono protagonisti di una grande stagione ma quest’anno non hanno mai battuto i ragazzi di Serravalle in campionato e in Coppa. Valentini: “Partita da non sottovalutare”. Bakalyar si presenta

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 16 gennaio 2025 – Prima partita del girone di ritorno e tanta voglia di fare bene per la Juvenes Dogana che questo sabato, 18 gennaio, alle 15 allo stadio “Enzo Conti” ritrova il Fiorentino, terza forza del campionato con il quale quest’anno sono arrivati i migliori risultati. I rossoblu infatti avevano pareggiato nella partita di andata mentre in Coppa Titano erano stati sconfitti due volte dai ragazzi di Achille Fabbri, eliminati quindi agli ottavi di finale. Non sarà un impegno da sottovalutare per la squadra di Serravalle proprio per il grande campionato che sta facendo il Fiorentino e considerata in difesa la pesante assenza del capitano Michele Cevoli, che deve scontare un turno di squalifica.

In vista della prossima partita a Dogana del campionato sammarinese, Giacomo Valentini avverte i suoi compagni: «Non prenderemo la partita sottogamba – commenta il nazionale sammarinese – il Fiorentino è una squadra che nel corso della stagione ha trovato la giusta intesa, è una delle miglior difese e sono carichi di entusiasmo grazie al loro andamento in classifica. Dovremo affrontare questa sfida dando il 110% con coraggio e voglia di vittoria. Dovremo cercare di trovare soluzioni, negli allenamenti prima della partita, per superare la loro difesa e trovare il goal».

Il difensore sabato scorso aveva anche riacceso le speranze della Juvenes Dogana andando in gol contro il Tre Penne. «È stata la mia prima rete quest’anno e mi auguro di farne altri nel girone di ritorno – dichiara in merito – fare gol è sempre bello, ma è molto meglio quando si vince. Contro il Tre Penne nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo restando compatti e attaccando con ripartenze, però ci è mancata la giusta lucidità per cercare di pareggiarla dovuta alla differenza numerica per oltre 50 minuti».

La partita contro la squadra di Città ha segnato anche il debutto del 19enne ucraino Yuriy Bakalyar. «Gioco come difensore centrale ma posso essere schierato anche come terzino o mediano – si presenta così il nuovo giocatore della Juvenes Dogana – il mio compito è quello di cercare di dare solidità alla squadra e difendere la porta. Il campionato sammarinese e la Juvenes Dogana hanno rappresentato per me una bella occasione per mettermi in mostra, essendo un torneo con una visibilità crescente, in cui credo possa crescere come calciatore nel mio primo vero anno in una prima squadra. Ho avuto una buona impressione del gruppo e sono fiero di esserne entrato a fare parte. Appena ottenuto il transfer ho subito debuttato, ed è stato importante per me, peccato solo per il risultato. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di avere qualità, avevamo la possibilità di pareggiarla pur essendo rimasti in dieci uomini. Voglio aiutare tanto la squadra a raggiungere i play-off e lo posso fare puntando molto anche sulla mia crescita personale».

La partita di sabato rappresenterà la prima di un importante trittico che impegnerà le squadre sammarinesi tre volte nel giro di una settimana. Martedì 21 gennaio alle 21:15 si giocherà contro la Libertas ad Acquaviva mentre sabato 25 gennaio alle 15 è in programma la sfida contro la Virtus a Montecchio.