San Marino. Juvenes Dogana: ultima di andata contro il Tre Penne. Colonna scalda i motori

L’attaccante classe ‘94 viene da otto mesi di infortunio al tendine d’Achille, rimediato proprio contro la formazione biancoazzurra: “Sto bene, pronto a dare nuovamente aiuto ai compagni”

SERRAVALLE (RSM) – giovedì 9 gennaio 2025 – Ultima giornata del girone di andata nel campionato sammarinese di calcio a 11. Questo sabato, 11 gennaio, alle ore 18, la Juvenes Dogana tornerà in campo a livello ufficiale per affrontare il Tre Penne al Centro Sportivo di Montecchio. Dopo il rotondo 5-0 che la squadra di Serravalle ha rifilato al Villa Verucchio nell’amichevole disputata lo scorso 4 gennaio a Domagnano, Achille Fabbri non vede l’ora di vedere i suoi cimentarsi contro una squadra che negli ultimi anni è sempre stata tra le migliori del lotto, anche per valutare lo stato di salute dei singoli giocatori. Contro il Tre Penne sarà subito una sfida da ex per il nuovo arrivato Luca Cecchetti che, per ironia della sorte affronterà quelli che fino a Natale erano i propri compagni di squadra. La partita sarà particolare anche per l’attaccante classe ‘94 Riccardo Colonna che potrebbe rientrare in campionato dopo un lungo stop. La scorsa settimana contro il Villa Verucchio ha finalmente assaggiato il campo oltre gli allenamenti ed è pronto per aiutare i propri compagni per le restanti sfide della stagione.

«Sono molto carico per il mio rientro dopo otto mesi di stop da gare ufficiali – spiega Riccardo Colonna – ho giocato per la prima volta sabato in amichevole, anche se il test vero sarà il campionato dove ci saranno altri ritmi e intensità, oltre ai tre punti in palio che in questo momento per la nostra classifica sono la cosa più importante. Non vedo l’ora di tornare ad aiutare la squadra, cosa che non ho potuto fare in questi mesi se non dalla tribuna. Ho buone sensazioni, nell’amichevole ho provato come andava la gamba post intervento, a oggi non sono al top della forma però qualora il mister dovesse farmi giocare cercherò di dare come sempre ho fatto il massimo».

Il Tre Penne rappresenta croce e delizia per il giocatore. «Nelle scorse due stagioni nel campionato sammarinese ho sempre fatto ottime prestazioni contro questa squadra, segnando anche dei gol – prosegue Colonna – d’altro canto due degli infortuni più brutti li ho avuti contro di loro: una volta mi è uscita la spalla, la seconda, alla fine della scorsa stagione, mi sono rotto il tendine di Achille e ne sto pagando ancora le conseguenze. A livello di squadra sarà una bella partita, entrambe le formazioni pur con diversi obiettivi di classifica possono fare meglio, per cui avremo tanta voglia di dimostrare il nostro valore e partire con il piede giusto. Giocheremo entrambe per vincere, sarà un match intenso. L’ambiente dopo queste festività natalizie mi è sembrato molto coeso, il gruppo è unito e ha ritrovato serenità unita a motivazione. Dovremo sempre andare avanti con grinta e voglia perché in campo farà la differenza. Non vedo l’ora di essere chiamato in causa dal mister».

Comunicato stampa