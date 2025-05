San Marino. Juvenes Serravalle verso il rinnovo: il 9 maggio l’Assemblea Elettiva per il quadriennio 2025–2028

Tempo di rinnovamento per la Società Sportiva Juvenes Serravalle, storica realtà sportiva sammarinese fondata nel 1953 da Don Peppino Innocentini. L’Assemblea Generale Elettiva per il rinnovo degli organi statutari è convocata per venerdì 9 maggio alle ore 18:30.

Con oltre 70 anni di impegno a favore dello sport e della formazione dei giovani, la Juvenes rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità del Castello di Serravalle. Calcio, ciclismo, tennistavolo – e potenzialmente nuove discipline in futuro – compongono l’offerta sportiva della società, sostenuta da tecnici, dirigenti e collaboratori che portano avanti il valore fondativo lasciato in eredità da Don Peppino.

L’assemblea, oltre all’elezione delle nuove cariche – Presidente, Vicepresidente, Segretario e membri del Consiglio Direttivo – sarà anche occasione per fare il punto sull’attività delle varie sezioni. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente uscente, verranno infatti presentate le relazioni dei settori calcio (prima squadra e giovanile), ciclismo e tennistavolo.

Un appuntamento importante, che segnerà il futuro della società per il quadriennio 2025-2028, in continuità con una tradizione sportiva profondamente radicata nel territorio sammarinese.