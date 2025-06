San Marino. KILLER DEI CANI. Plauso dall’APAS per l’approvazione dell’ODG di Rete in Consiglio Grande e Generale

L’APAS esprime la propria soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno discusso oggi in Consiglio Grande e Generale, che dà un chiaro mandato al Congresso di Stato affinché si mantenga alta l’attenzione sull’indagine in corso relativa ai gravi fatti di avvelenamenti di animali e si attivino strumenti concreti di prevenzione e controllo.

Un sentito ringraziamento va al consigliere Gian Matteo Zeppa e al movimento RETE per aver promosso l’ordine del giorno, a tutti i consiglieri intervenuti nel dibattito e all’intero Consiglio Grande e Generale per il voto favorevole.

Dopo anni di richieste e denunce da parte della nostra Associazione, constatiamo con sollievo che finalmente le istituzioni – a partire dal Congresso di Stato e a seguire dal Consiglio Grande e Generale– stanno prendendo in seria considerazione la gravità di certi episodi, che mettono a rischio la sicurezza pubblica e l’immagine della Repubblica, oltre a rappresentare una violenza inaccettabile verso gli esseri più indifesi.

L’APAS continuerà a vigilare e ad offrire la propria collaborazione affinché le azioni annunciate si traducano in fatti concreti e auspica che si dia piena attuazione agli impegni presi oggi.

Questo atto politico rappresenta un segnale importante: riconoscere che la tutela degli animali è parte integrante del progresso civile di un Paese.

APAS