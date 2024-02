San Marino. Kpop workshop con WaleKim

L’Associazione Bradipoteatar è lieta di comunicare l’organizzazione del Workshop K-POP Dancing class training, con la ballerina e coreografa coreana WaleKim, che si terrà in presenza e on-line presso gli spazi della Scuola di Danza Bradipoteatar – via Rio Cerbiano 10 Murata, sabato 24 febbraio dalle 14.00 alle 15.30. I partecipanti potranno ballare sulle coreografie dinamiche e coinvolgenti che caratterizzano il K-POP, la musica Pop coreana che furoreggia in tutto il mondo, come testimonia il successo globale dei gruppi famosissimi tra i più giovani, come gli Stray Kids, le Blackpink, gli Enhypen e i Seventeen, i BTS, epigoni di PSY, il primo che ha fatto ballare il pianeta unendo inglese e coreano, sulle note di Gangnam Style. L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ed è in collaborazione con l’Associazione Studentesca Sammarinese. Per info e iscrizione: 335.7339768, @bradipoteatar oppure @nexus_ass

