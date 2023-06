San Marino. L’ Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri ed il Comites in visita al Comune di Montefiore Conca 

Nel quadro degli incontri organizzati dal Comites San Marino con i Comuni del territorio italiano circostante, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri ed il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei accompagnato dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi sono stati ricevuti a Montefiore Conca dal Sindaco Filippo Sica. Presenti all’incontro anche altri rappresentanti del Comune di Montefiore Conca, ovvero, il Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura, allo Sport e all’Ambiente Francesco Taini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Pari Opportunità, Politiche per la famiglia e Volontariato Silvia Pangrazi ed il Consigliere Comunale Tamara Fornari (foto).

La forte vocazione turistica di Montefiore Conca ed i molteplici legami con le attività in tale settore economico nella Repubblica di San Marino sono stati al centro del confronto avvenuto stamani presso il palazzo municipale di Montefiore Conca. L’occasione è stata proficua sia per individuare sinergie nelle iniziative di promozione, come in parte già avviene con il Tavolo del Turismo Territoriale, sia per consentire l’accessibilità all’esercizio di professioni turistiche fra i cittadini dei due territori.

Lo stabilimento a San Marino di cittadini Montefioresi ha anche suggerito di condividere a livello operativo le migliori procedure di gestione delle pratiche di iscrizione all’AIRE e di Stato Civile dei cittadini italiani residenti all’estero. L’Ambasciata a tal proposito si è offerta di ospitare con il Comites San Marino un incontro nel corso del prossimo autunno con i Segretari comunali dei Municipi interessati. A conclusione dell’incontro ha avuto luogo una visita alla Rocca Malatestiana l’imponente fortezza che ospitò importanti personaggi della storia come il re d’Ungheria Luigi D’Angiò, Papa Gregorio XII e Papa Giulio II e dove vissero una tormentata storia d’amore Costanza Malatesta e Ormanno, duca tedesco al servizio dei Malatesta. Molto suggestiva è stata anche la visita alla Chiesa di San Paolo con le ricchissime testimonianze del passato illustrate da Vittorio Vergani.

Comites San Marino

Comune Montefiore Conca