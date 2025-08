San Marino, l’8 agosto la San Marino Concert Band accende l’estate con “Abbronzatissima” al Campo Bruno Reffi

Venerdì 8 agosto, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino ospiterà il concerto “Abbronzatissima”, un evento musicale dedicato alle grandi hit estive dagli anni ’60 a oggi, proposto dalla San Marino Concert Band. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il concerto, ideato e diretto dal Maestro Dino Gnassi, propone un format originale che trasforma la banda in un’orchestra energica e raffinata, capace di rivisitare con freschezza e ironia alcuni dei più celebri brani dell’estate italiana. Il progetto, che prevede anche gli arrangiamenti musicali a cura di Gnassi, offre un viaggio musicale sotto il cielo estivo attraverso canzoni iconiche come Abbronzatissima, Guarda come dondolo, Azzurro, Sapore di sale, Sotto questo sole, Con le pinne, fucile ed occhiali e In alto mare.

A impreziosire la serata sarà la voce di Manuela “Evelyn” Prioli, cantante dal timbro elegante e coinvolgente, che con la sua interpretazione vivace e ironica riporterà alla memoria le estati di ieri e di oggi, facendo rivivere tutta la leggerezza e l’allegria tipiche della stagione.

Il Campo Bruno Reffi, incorniciato dalle antiche mura sammarinesi, offrirà una cornice unica e suggestiva, rendendo l’esperienza musicale ancora più speciale per tutti i partecipanti.

L’invito è rivolto a cittadini, turisti, famiglie e appassionati di musica dal vivo, pronti a condividere una serata di festa all’insegna dei grandi successi estivi italiani.