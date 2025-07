San Marino, l’8 settembre la Giornata Mondiale Fair Play 2025 con la presenza del Segretario EFPM Psilopoulos

Sarà presente anche Ioannis Psilopoulos, Segretario Generale dell’European Fair Play Movement (EFPM), alla 8ª Giornata Mondiale Fair Play 2025 in programma a San Marino il prossimo 8 settembre. Lo ha annunciato oggi, lunedì 14 luglio 2025, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in un comunicato stampa ufficiale.

Psilopoulos è una figura storica del movimento sportivo europeo e internazionale. Nato ad Atene il 14 ottobre 1946, ha una lunga carriera sia nel settore energetico che nello sport. Ingegnere meccanico ed elettrico, ha lavorato per 35 anni nella progettazione di centrali termoelettriche e miniere di lignite. Attualmente è consulente freelance nel medesimo ambito.

Ma è il suo impegno sportivo ad aver segnato la sua biografia. Ha iniziato nel basket di Serie A nel 1963, prima di avvicinarsi al judo nel 1965, disciplina in cui è stato campione dei pesi massimi e fondatore della Federazione Ellenica di Judo, che ha guidato per oltre vent’anni in qualità di Segretario Generale, Vicepresidente e Presidente. Ha ricoperto ruoli di rilievo anche nella Confederazione Europea di Judo, nel Comitato Olimpico Ellenico e in numerosi eventi internazionali, comprese le Olimpiadi di Barcellona, Sidney e i Giochi del Mediterraneo ad Atene.

Dal 2005 Psilopoulos è Segretario Generale dell’EFPM e, come sottolineato dal CNSFP, è stato riconfermato nel ruolo per il quadriennio 2025-2028 durante l’Assemblea Generale Elettiva dei Comitati Nazionali Fair Play, tenutasi il 19 maggio scorso a Olympia, in Grecia, presso la sede dell’Accademia Olimpica Internazionale.

La città di Olympia è stata ufficialmente designata Capitale mondiale del Passaporto Internazionale Fair Play, riconoscimento che il CNSFP conferisce anche ai premiati della Giornata Mondiale Fair Play di San Marino, oltre che in occasioni speciali.

Concludendo, il Comitato sottolinea che la presenza di Psilopoulos a San Marino l’8 settembre rappresenta “un ulteriore segno del riconoscimento internazionale dell’impegno della Repubblica per la promozione dei valori sportivi e olimpici.”