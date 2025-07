San Marino, la bioetica sammarinese protagonista al 34° NEC Forum in Polonia

La Repubblica di San Marino ha avuto un ruolo di rilievo al 34° NEC Forum, il prestigioso incontro che riunisce i Comitati Nazionali di Etica e Bioetica europei, svoltosi nei giorni scorsi a Varsavia. L’evento, organizzato dalla Commissione Europea insieme alla Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea, quest’anno detenuta dalla Polonia, aveva come tema centrale: “Challenges to human vulnerability in the rapidly changing world” (“Le sfide alla vulnerabilità umana in un mondo in rapido cambiamento”).

A rappresentare San Marino è stata la prof.ssa Luisa Borgia, presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica (CSB), invitata a presentare il documento intitolato “Il diritto all’oblio oncologico”, approvato dal CSB nell’ottobre 2023. L’intervento è avvenuto nel corso della sessione tematica dedicata a “New and old ethical challenges in the medical context” (“Nuove e vecchie sfide etiche nel contesto medico”).

Durante la sua esposizione, la prof.ssa Borgia ha illustrato le recenti iniziative avviate nella Repubblica di San Marino su questo importante tema, tra cui l’approvazione della Legge n.194 del 13 dicembre 2024, intitolata “Diritto all’oblio oncologico. Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche”. Ha inoltre annunciato che sono in corso di elaborazione i Decreti Delegati attuativi della legge.

«Questa attività rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra la Bioetica e la società in cui opera», ha affermato la presidente Borgia, sottolineando come «la Bioetica abbia il compito di emanare i principi guida sulla base dei quali il legislatore può decidere di realizzare specifiche azioni normative».

L’intervento sammarinese ha suscitato vivo interesse da parte dei colleghi europei, molti dei quali hanno ammesso che il tema del diritto all’oblio oncologico è ancora poco conosciuto nei rispettivi Paesi, nonostante l’invito del Parlamento Europeo a legiferare in materia entro il 2025, contenuto nella Risoluzione del 16 febbraio 2022 intitolata “Strengthening Europe in the fight against cancer – towards a comprehensive and coordinated strategy”.

Ad oggi, San Marino è l’undicesimo Paese europeo ad aver adottato una normativa a tutela delle persone guarite da patologie oncologiche. Un risultato che testimonia, come ha ribadito il CSB, la peculiare attenzione della Repubblica ai diritti delle persone più vulnerabili.