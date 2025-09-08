San Marino, la “Brigata Mai 1 Gioia” trasforma la passione per la Nazionale biancazzurra di calcio in solidarietà: da Ancona in dono una squadra di Subbuteo del Titano

Sport, passione e solidarietà: tre ingredienti che raccontano bene lo spirito della Brigata Mai 1 Gioia RSM, gruppo di tifosi sammarinesi sempre molto attivo non solo sugli spalti ma anche nel sociale.

In occasione di San Marino – Bosnia, la Brigata ha ricevuto un dono davvero speciale dall’Insomma Old Subbuteo Club di Ancona: gadget esclusivi e, soprattutto, una formazione del Titano in miniatura, realizzata per il calcio da tavolo Subbuteo.

“Un grazie grande quanto un campo da calcio a Vincenzo Felici e a tutto lo staff dell’Insomma Old Subbuteo Club Ancona – hanno commentato dalla Brigata – che con questo regalo ci hanno fatto un dono prezioso e pieno di significato.”

La mini-squadra di Subbuteo non resterà però a prendere polvere in bacheca: entrerà infatti a far parte del parterre di premi della prossima raccolta fondi benefica che la Brigata Mai 1 Gioia organizzerà per sostenere il reparto di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

“La squadra di Subbuteo, nel nostro stile, si unirà ai premi che stiamo raccogliendo per la lotteria solidale. Non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il fortunato Brigatese che si aggiudicherà l’ambito premio!”

Un’iniziativa che conferma ancora una volta il valore della tifoseria organizzata sammarinese, capace di unire tifo, identità e gesti concreti a favore della comunità.

Lo sport, in campo come fuori, continua così a dimostrare di poter essere un veicolo straordinario di solidarietà e vicinanza.