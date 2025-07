San Marino. La CDLS aderisce alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale: un impegno concreto per un mondo più giusto e inclusivo

San Marino, 03/07/2025

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS) annuncia con orgoglio la propria adesione alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale.

Si tratta di un passaggio significativo, che rafforza l’impegno della nostra organizzazione nel promuovere valori e azioni orientati alla costruzione di un futuro fondato su equità, inclusione e sviluppo sostenibile.

La CDLS condivide pienamente gli obiettivi della Coalizione e i principi che ne stanno alla base. In un momento storico segnato da crescenti disuguaglianze e da un clima internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti che minacciano la pace e la giustizia sociale, riteniamo fondamentale rafforzare le occasioni di cooperazione tra i popoli.

Crediamo che i traguardi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite rappresentino l’unica strada possibile per garantire uno sviluppo realmente sostenibile, capace di costruire un equilibrio autentico tra le dimensioni economiche, sociali e ambientali. La nostra adesione alla Coalizione Globale per la Giustizia Sociale si traduce in un impegno attivo: contribuire con azioni concrete, proposte e alleanze per ridurre le disuguaglianze e promuovere un mondo più giusto per tutte le persone.

La giustizia sociale, per la CDLS, non è un concetto astratto, ma un diritto da costruire insieme, ogni giorno. Con questa adesione vogliamo ribadire la nostra volontà di essere parte di un movimento globale che punta a realizzare questo diritto.

Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi