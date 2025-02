San Marino. La Commissione Nazionale Fair Play di San Marino (CNSFP) continua il suo progetto Panchina Rossa. Il 29 novembre l’inaugurazione di due nuove panchine ad Acquaviva

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Nazionale Fair Play di San Marino (CNSFP) continua il suo progetto Panchina Rossa.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per sensibilizzare su tutte le forme di violenza contro le donne. È anche la data di inizio dei 16 giorni di attivismo che si concludono nel giorno in cui commemora la Giornata internazionale dei diritti umani.

La Commissione Nazionale Fair Play di San Marino (CNSFP) ha lanciato il progetto PANCHINA ROSSA il 25 novembre 2019, quando ha collocato la prima panchina rossa nel Parco Ausa di Dogana, simbolo del rifiuto della violenza contro le donne e segno tangibile e permanente di ricordo. Le panchine rosse sensibilizzeranno e daranno a tutti la possibilità di fermarsi e riflettere. Il 29 novembre 2024 il CNSFP, in collaborazione con la Giunta di Castello di Acquaviva e con la partecipazione degli studenti e dei docenti delle classi terze B e F del Liceo Statale di Serravalle, inaugurerà DUE PANCHINE ROSSE presso la Piazza della Casa Castello di Acquaviva e presso il Parco di Gualdicciolo.