San Marino. La Dc ha spopolato, ma oltre a lei i veri vincitori sono i sammarinesi che hanno detto NO ALLA CRICCA! … di Marco Severini

Nella giornata di ieri, 9 giugno 2024, si sono svolte le elezioni politiche a San Marino. Anche se vi è stato un leggero calo dei votanti, il quadro politico è cambiato in parte. La Democrazia Cristiana (PDCS) si conferma il partito vincitore, riuscendo ad eleggere un consigliere in più e arrivando a quota 22. Indubbiamente la paura che la CRICCA potesse ritornare con tutto quello che ha fatto nel triennio 2016-2019 ha giocato un ruolo chiave, permettendo alla DC, vista come il partito della sicurezza e dell’anti-default, di ottenere questo risultato.

Ottimo il risultato di Alleanza Riformista che, contrariamente alle previsioni di qualche mese fa, è riuscita a superare il quorum. Come previsto dal sottoscritto e da GiornaleSM, Demos, il partito più a sinistra del parterre politico sammarinese, non è riuscito a superare il quorum.

La performance del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) è stata eccellente. Con l’inserimento di Pedini Amati e Silvia Cecchetti, il PSD ha ottenuto un successo unico, meritando il titolo di rivelazione politica di queste elezioni. Libera, invece, è rimasta stabile, nonostante le previsioni indicassero un aumento di almeno due consiglieri; probabilmente i voti degli elettori della sinistra sono confluiti dapprima in Area Democratica e poi in Repubblica Futura. Quest’ultima ha aumentato il proprio numero di consiglieri di due unità proprio grazie ai voti di Area Democratica. Quindi RF, in senso stretto, ha riconfermato i suoi voti del 2019.

Rete, infine, è riuscita a superare il quorum per un soffio, portando a casa solo tre consiglieri. Motus non ha dilagato, come era nelle sue intenzioni a detta di suoi candidati, aumentando solo di un seggio, nonostante la presenza tra i suoi candidati di persone che hanno avuto rapporti con Daniele Guidi.

In conclusione i veri vincitori di queste elezioni sono i sammarinesi, che hanno capito il pericolo rappresentato dal possibile ritorno della CRICCA, con tutte le conseguenze nefaste che avrebbe comportato per la popolazione sammarinese. Per questo motivo, il vero mandato dei sammarinesi è stato dato alla Democrazia Cristiana e ad Alleanza Riformista per formare un GOVERNO ANTICRICCA, capace di portare il paese verso il benessere e una corretta gestione della cosa pubblica che tutti si aspettano.

Marco Severini – direttore GiornaleSM

Leggi anche: