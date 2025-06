San Marino. La Delegazione sammarinese all’OSCE: a Roma in prima linea contro mafia, terrorismo e corruzione

La Repubblica di San Marino prende parte con convinzione alla lotta internazionale contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione. La Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo delegazione), Sara Conti e Michele Muratori, partecipa alla Conferenza Interparlamentare dell’OSCE PA sulla lotta alla criminalità organizzata e ai delitti gravi nella Regione OSCE, in programma il 5 e 6 giugno nella capitale italiana.

I lavori della conferenza si sono aperti con gli interventi delle più alte cariche istituzionali italiane: Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, Ignazio La Russa, Presidente del Senato, e Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. A portare il punto di vista dell’Assemblea Parlamentare OSCE sono intervenuti anche Pia Kauma, Presidente dell’OSCE PA, ed Eugenio Zoffili, Capo della Delegazione italiana e Rappresentante Speciale dell’Assemblea per la lotta alla criminalità organizzata.

Mafia, terrorismo e beni confiscati al centro dei dibattiti

I temi affrontati nella due giorni romana riguardano alcune delle sfide più urgenti per l’intera area OSCE: il contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata transnazionale, il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, la lotta alla corruzione, le nuove tendenze del terrorismo e la radicalizzazione giovanile.

In agenda anche il IV Forum Interparlamentare delle Delegazioni dell’Europa Sudorientale, occasione di dialogo tra i Parlamenti nazionali dei Paesi dell’area balcanica ed europei per rafforzare la cooperazione in ambito di sicurezza e giustizia.

La partecipazione sammarinese – sottolinea il Segretariato – conferma l’impegno della Repubblica nel contribuire attivamente alla costruzione di un contesto internazionale più sicuro, giusto e solidale, ponendo la legalità come fondamento dell’azione parlamentare e istituzionale.