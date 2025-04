San Marino. La Direzione PDCS ha dato mandato per le consultazioni

La Direzione del PDCS si è riunita ieri pomeriggio, lunedì 1 luglio, per un confronto sui prossimi passaggi necessari alla definizione della squadra di governo, in attesa di ricevere il mandato da parte dei Capitani Reggenti, dopo il giuramento dei membri del Consiglio Grande e Generale per la XXXI Legislatura.

La Direzione, dopo avere definito i membri incaricati ad ascoltare tutti i componenti del Gruppo Consiliare e della Direzione ha convenuto di svolgere le consultazioni nei giorni di mercoledì e e giovedì al fine di una chiara condivisione e coinvolgimento di tutto l’organismo direttivo nella definizione dei membri democristiani che parteciperanno al prossimo governo.

Inoltre, la Direzione ha dato mandato di proseguire il confronto con le altre forze politiche della maggioranza per completare il quadro delle deleghe secondarie e cercare di definire al meglio la struttura di tutte le Segreterie di Stato.

Terminate le consultazioni la Direzione si rivedrà venerdì, nel pomeriggio, per le decisioni di conseguenza.

Infine, la Direzione ha espresso le proprie felicitazioni a tutti i Consiglieri eletti per questa XXXI Legislatura e ha formulato e i più vivi ringraziamenti a coloro che hanno portato il proprio importantissimo contributo nella Legislatura appena conclusa.

2 luglio 2024

PDCS