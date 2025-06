San Marino, la famiglia Ercolani Volta e l’Associazione Symbol donano alla Federazione Sammarinese Sport Speciali parte del ricavato del “Remember 2024”

Con il motto “Divertirsi facendo del bene”, la famiglia Ercolani Volta, portavoce dell’Associazione Symbol, ha ufficialmente consegnato alla Federazione Sammarinese degli Sport Speciali (F.S.S.S.) una parte significativa del ricavato della quarta edizione della festa Symbol, tenutasi nel 2024.

L’evento, simbolo di solidarietà e impegno sociale nella nostra Repubblica, ha visto la partecipazione di rappresentanti della Segreteria di Stato per lo Sport, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per rafforzare la comunità e supportare lo sport inclusivo.

La donazione è stata destinata in due direzioni fondamentali: una parte è stata utilizzata per l’acquisto di abbigliamento sportivo dedicato agli atleti della F.S.S.S., che porteranno con orgoglio il marchio Symbol nelle competizioni e manifestazioni internazionali, promuovendo così l’immagine di San Marino e del valore sociale di questo progetto. L’altra parte del contributo andrà a finanziare le attività operative della Federazione, incluse trasferte, corsi di formazione e altre necessità logistiche indispensabili per sostenere gli atleti con disabilità.

Questa donazione rappresenta il quarto anno consecutivo in cui la famiglia Ercolani Volta sceglie di devolvere il ricavato della festa Symbol a cause sociali radicate nel territorio sammarinese, dimostrando una costante attenzione e sensibilità verso il benessere della comunità.

Non solo divertimento, dunque, ma anche un impegno concreto e tangibile per chi, attraverso lo sport, trova inclusione, dignità e opportunità di crescita personale.

L’appuntamento con la quinta edizione della festa Symbol è già fissato per il 12 luglio 2025, quando il ricavato sarà devoluto all’Associazione Sammarinese INSIAMO, impegnata nel supporto ai bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

Un sentito ringraziamento è stato espresso dall’Associazione Symbol alla Segreteria di Stato per il Turismo, alla Segreteria all’Industria e allo Sport, a sponsor, collaboratori e volontari, ma soprattutto a tutti i cittadini che con la loro partecipazione rendono possibile il successo di queste iniziative.