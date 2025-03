San Marino, la Farmaceutica Sammarinese diventa “Gold Sponsor” di Expo 2025 Osaka

Continua l’entusiasmo per la partecipazione di San Marino all’Expo 2025 di Osaka, con un nuovo e importante accordo di sponsorizzazione firmato tra il Commissariato Generale e Farmaceutica Sammarinese. Grazie a questo accordo, l’azienda entra ufficialmente tra i GOLD SPONSOR del progetto, confermando il suo impegno a supportare l’evento di portata internazionale.

L’accordo è stato siglato dal Commissario Generale Filippo Francini e da Pietro Guerrato, Amministratore Unico di Farmaceutica Sammarinese. L’azienda, giovane ma dinamica, ha costruito una solida reputazione negli ultimi 18 anni, diventando un partner affidabile per le principali aziende del settore sanitario privato nella distribuzione di prodotti farmaceutici.

Farmaceutica Sammarinese si distingue per l’attenzione alla qualità dei suoi prodotti e per l’impegno verso la responsabilità sociale, che fa parte integrante della sua identità aziendale. La sponsorizzazione si traduce in un significativo contributo economico per il progetto di Expo 2025, riflettendo l’interesse crescente delle aziende sammarinesi nel partecipare a questo evento globale.

Comunicato Stampa