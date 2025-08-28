San Marino: la Federazione Balestrieri ricevuta dai Capitani Reggenti dopo il trionfo alle Giornate Medioevali

La Federazione Balestrieri è stata ricevuta questa mattina dai Capitani Reggenti, in un incontro che ha voluto celebrare i risultati conseguiti durante le recenti Giornate Medioevali.

Nel corso della manifestazione, la Federazione ha centrato un risultato storico: tre vittorie in tre giorni, un traguardo che ha reso omaggio alla Repubblica di San Marino e alla sua lunga tradizione balestristica.

«Questo momento rappresenta per noi un riconoscimento prezioso e motivo di orgoglio – hanno dichiarato i rappresentanti della Federazione –. I risultati ottenuti testimoniano la nostra dedizione ai valori di tradizione, disciplina e appartenenza, e riflettono l’impegno nel coinvolgere le nuove generazioni e nel promuovere l’immagine della Repubblica verso i visitatori».

La triplice vittoria, sottolinea la Federazione, è frutto del lavoro di squadra e va condivisa con istituzioni, volontari, figuranti, musici e sbandieratori che contribuiscono alla vita della comunità e alla conservazione di questa storica tradizione.

L’incontro con i Capitani Reggenti ha dunque rappresentato non solo un momento di celebrazione sportiva, ma anche un’occasione per ribadire il valore culturale e identitario del tiro con la balestra nella Repubblica di San Marino.