San Marino. La Federazione Sammarinese Tiro a Segno e il Cons piangono la scomparsa di Roberto Raschi

La Federazione Sammarinese Tiro a Segno e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Roberto Raschi, scomparso prematuramente ieri, domenica 17 dicembre. Roberto Raschi, segretario generale della Federazione, aveva ottenuto durante la stagione una prestigiosa medaglia di bronzo ai campionati italiani nella specialità carabina libera a terra. “Sono molto addolorato per la scomparsa di Roberto, per me era un vero amico ed è stato una colonna portante della nostra Federazione e del poligono di tiro a segno”, ha detto il presidente federale Giuseppe Mario Muscioni.