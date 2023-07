San Marino. La Fiorita. Arrivi e ritorni: il mercato dei gialloblù in vista della Conference League e della prossima stagione

Si avvicina il ritorno sul palcoscenico internazionale per La Fiorita. Il club gialloblù è al lavoro, sul campo e fuori, per preparare la sua dodicesima partecipazione consecutiva alle Coppe Europee. Fuori dal campo si lavora in una doppia direzione: la dirigenza sta ultimando la rosa per la doppia sfida contro i moldavi dello Zimbru e, contemporaneamente, sta definendo l’organico per la prossima stagione.

Tra i volti nuovi, che faranno parte anche della rosa 2023/2024, si registrano il portiere sammarinese Matteo Zavoli, classe 1996, in arrivo dalla Libertas, il difensore classe 1993 Fabio Sottile, nelle ultime quattro stagioni in forza alla Folgore e in precedenza pedina del FYA Riccione, Torconca e Misano tra Promozione e Eccellenza, l’esterno difensivo Lorenzo Costa, classe 1992, che sul Titano ha vestito le maglie di Libertas e Tre Penne e a lungo militante nei campionati di Promozione ed Eccellenze con Gabicce Gradara, Marignanese e Misano. A centrocampo arriva anche il classe 2002 Jacopo Semprini, giocatore di scuola Rimini, che a livello giovanile ha militato anche in Cesena e Spal, prima dell’esperienza in Serie D con il Cattolica e di una breve parentesi al Murata.

Alla voce arrivi anche due graditi ritorni, quelli di Fabrizio Castellazzi e Tommaso Guidi, che nell’ultima stagione hanno vestito rispettivamente le maglie di Fiorentino e Cosmos.

Ritorna in gialloblù, dopo le esperienze europee del 2017 e 2018, l’attaccante Emiliano Olcese. L’ex centroavanti di Rimini, San Marino, Vis Pesaro, Taranto e Pineto, solo per citare alcuni club della sua lunga carriera tra Serie D e C, lo scorso anno aveva militato nella Libertas.

Un altro ex Rimini e San Marino si aggrega, per il momento, per la sola Conference League: si tratta dell’attaccante classe 1992 Francesco Casolla, per il quale si potrebbe profilare un accordo anche per la stagione.

Per la Conference, oltre al già annunciato German Denis, si registra anche il rientro dal prestito alla Juvenes/Dogana del difensore Filippo Santi, in attesa di valutare la rosa per la stagione.

La dirigenza gialloblù è al lavoro per colmare gli ultimi posti disponibili in tempi utili per la presentazione della lista Uefa, fissata per venerdì.

