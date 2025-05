San Marino. La Fiorita. Ceci: “Obiettivo Europa raggiunto, ma anche domani punteremo a vincere”

Con la qualificazione europea garantito dall’accesso alla finale per il 2° e 3° posto La Fiorita si appresta ad affrontare l’ultima gara della stagione, domani sera al San Marino Stadium (fischio d’inizio alle 20:45).

In palio, come detto, non c’è il pass europeo ma la possibilità di chiudere come vicecampioni di San Marino, confermando una posizione che la squadra di Stefano Ceci ha occupato per tutta la stagione.

“La partita di domani non prevede situazioni che abbiamo già risolto martedì sera – spiega il tecnico -. Sarà una festa, ma questo non vuole dire che non entreremo in campo per vincerla. Nelle ultime due partite abbiamo fatto due pareggi e ci piacerebbe chiudere la stagione con una vittoria”.

Il tecnico gialloblù traccia un bilancio più che positivo della stagione.

“Se guardiamo a dove siamo partiti, ritrovarci qui, dopo dieci mesi vissuti intensamente, non può che renderci soddisfatti – le parole di Ceci -. Per come si è messa ci abbiamo creduto fino alla fine in entrambe le competizioni, ma l’obiettivo vero è quello che abbiamo conquistato martedì. Credo che questo percorso vada considerato come un punto d’inizio per il futuro”.

Nelle due semifinali contro la Cosmos sono arrivati due pareggi sudati in cui, oltre alla stanchezza di fine stagione, è emersa tutta la determinazione dei gialloblù a voler portare a casa l’obiettivo.

“Dopo un anno vissuto così di rincorsa – commenta il tecnico – quando si vedono sfumare un paio di obiettivi nei quali si è creduto, dal punto di vista mentale può esserci un ritorno negativo ma, come ho avuto modo di dire in questi giorni, questa squadra è fatta da giocatori che hanno una mentalità vincente. I ragazzi che rappresentano lo zoccolo duro, in particolare, sono riusciti a trasmettere al resto del gruppo questa forza mentale che ci è servita tantissimo nelle ultime partite. Se abbiamo raggiunto l’obiettivo Europa è proprio perché non abbiamo mollato, in un contesto che è a parte rispetto alla stagione regolare. Va dato grande merito a tutti”.

Per la sfida di domani sera Ceci dovrà fare i conti con qualche probabile defezione.

“Olcese e Vitaioli hanno dei problemi che non saranno probabilmente risolvibili – spiega il tecnico -. Dobbiamo valutare, inoltre, qualche altra situazione. L’idea è quella di mettere in campo una squadra competitiva cercando di gratificare anche chi ha avuto qualche occasione in meno durante la stagione e si è sempre allenato al massimo. Saremo competitivi e vogliosi di vincere”.

Ufficio stampa La Fiorita