San Marino. La Fiorita. La sfida al vertice contro la Virtus. Olcese: “Vogliamo il primo posto”

Dopo aver centrato il passaggio del turno in Coppa Titano grazie alla vittoria per 1-0 sul Cailungo, La Fiorita torna in campo per un altro importante obiettivo. A Montecchio, alle ore 15:00, i gialloblù di Manfredini sfideranno la Virtus, unica formazione ancora a punteggio pieno, per provare a riprendersi la testa della classifica dopo il pareggio di sabato scorso con la Cosmos.

“Sabato la vittoria ci è sfuggita per pochissimo – dice Emiliano Olcese, l’autore del gol che aveva portato avanti i gialloblù, salvo poi essere ripresi in pieno recupero -. A mio avviso avremmo meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, che non siamo riusciti però a concretizzare. Si è messa male quando siamo rimasti in inferiorità, ma abbiamo continuato a tenere il gioco, a creare e a spingere. Quando siamo tornati in parità numerica abbiamo cercato di più la vittoria. Una volta andati in vantaggio, pensavamo che l’avremmo portata a casa; purtroppo un errore ce l’ha impedito. Adesso vogliamo tornare a fare i tre punti anche in campionato: mercoledì abbiamo centrato il passaggio del turno in Coppa Titano: era un obiettivo importante e l’abbiamo raggiunto. Siamo contenti”.

La sfida non sarà uno spartiacque ma può lanciare un segnale importante alle avversarie.

“Il campionato è ancora lungo, non è una partita decisiva ma sicuramente importante – spiega Olcese -. In caso di vittoria ci ritroveremmo primi in classifica ed è quello che vogliamo. Giocheremo per questo obiettivo fin dal primo minuto. Mi aspetto una partita difficile, molto equilibrata. Loro sono un gruppo che sta crescendo anno dopo anno. La scorsa stagione hanno vinto la Coppa e si sono ulteriormente rafforzati. Hanno consapevolezza dei propri mezzi perché, come noi, hanno fatto un ottimo inizio di campionato. Hanno giocatori di qualità, alcuni dei quali li conosco bene. Sarà, come dicevo, una partita equilibrata. La differenza la faranno gli episodi e i momenti positivi che capitano nell’arco dei 90 minuti, che bisognerà cercare di sfruttare per incidere sul risultato”.

Tra infortuni e squalifiche anche domani il tecnico Thomas Manfredini dovrà fare a meno di diverse pedine.

“In questo momento ci stanno capitando un po’ troppi infortuni, non solo muscolari ma anche per contusioni. Siamo sfortunati – dice Olcese -. Per fortuna abbiamo una rosa tale da farci sopperire alle assenze. Tutti ci facciamo trovare sempre pronti per la causa. Certo è che avere tutti a disposizione è sempre meglio, permette di avere più soluzioni. Ci sarebbe piaciuto affrontare la Virtus al completo, ma stringeremo i denti e daremo il massimo”.

Per Olcese, quella da poco cominciata è la terza stagione nel campionato sammarinese.

“Un campionato che – dice – è cresciuto molto rispetto a qualche anno fa. Prima lo conoscevo solo tramite qualche amico, ma da quando sono arrivato, due anni fa, è continuato a crescere. Quello di quest’anno credo che sia il miglior campionato di sempre, almeno per quello che ho vissuto e per quanto so”.

