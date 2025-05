San Marino. La Fiorita è in Ungheria. Domani la sfida di ritorno di Conference League contro l’Isloch MInsk

La Fiorita è arrivata da un paio d’ore a Mez?kövesd, cittadina ungherese a circa 120 chilometri da Budapest che ospiterà, domani sera, la sfida di ritorno del primo turno preliminare di Uefa Conference League contro i bielorussi dell’Isloch Minsk.

Il volo che ha portato i gialloblù in Ungheria è decollato alle 10:00 dall’aeroporto di Forlì in direzione Budapest. È seguito il trasferimento in pullman a Mez?kövesd.

Questa sera, alle 19:30, gli uomini di Manfredini testeranno il terreno di gioco del Municipal Stadium nell’allenamento di rifinitura. Alla stessa ora, domani, è previsto il fischio d’inizio della sfida con l’Isloch. L’obiettivo, per i gialloblù, è quello di provare a ribaltare lo 0-1 dell’andata per strappare il passaggio del turno.

“Dovremo ripartire da quello di buono che abbiamo fatto all’andata – il commento del centrocampista Jacopo Semprini –. A mio avviso abbiamo fatto una buona prestazione e c’è del rammarico per aver subito quel gol sull’unico tiro, di fatto, dei nostri avversari. Dal canto nostro abbiamo avuto una buonissima occasione nel recupero, che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Non è del tutto chiusa, proveremo a fare qualcosa di bello domani. Dovremo cercare, in particolare, di creare qualche occasione in più. Siamo stati propositivi, in particolare nel finale, ma nel primo tempo abbiamo subito un po’ il gap fisico rispetto ai nostri avversari che, a differenza nostra, sono nel vivo del loro campionato”.

Rispetto alla gara d’andata Manfredini potrà contare sull’attaccante Emiliano Olcese, mentre non avrà a disposizione Filippo Santi e Tommaso Zafferani.

