San Marino. La Fiorita: ecco la lista Uefa per la Conference League

Si avvicina l’ora del debutto europeo per La Fiorita. Giovedì sera alle 20:45, al San Marino Stadium, i gialloblù affronteranno nel primo turno preliminare di Uefa Conference League i bielorussi dell’Isloch Minsk Raion. Ritorno, otto giorni più tardi, da giocarsi in campo neutro a Mez?kövesd (Ungheria).

Il club di Montegiardino, alla sua tredicesima partecipazione europea consecutiva, ha presentato oggi la lista Uefa. Ai confermati della passata stagione si aggiungono i nuovi arrivati Alex Toccaceli e Daniel Cicarelli. Dal Murata, club dove hanno militato lo scorso anno, arriva per l’Europa anche Jao Felipe Affonso.

Ci sono poi dei rinforzi esperti come Enrico Pezzi e Nicola Mazzotti, che vantano tanti anni in Serie B, Lega Pro e Serie D; Pezzi ha fatto parte della rosa del Tre Fiori che ha centrato il passaggio del turno in Conference due anni fa. Esperienza in Europa ne ha anche Umberto Semeraro, autore del gol che fece sognare la Folgore nel 2018 contro l’Engordany.

Gol in Europa all’attivo ne ha anche Francesco Casolla, che torna in gialloblù dopo l’esperienza dello scorso anno. È lui l’autore della rete che, dodici mesi fa, portò La Fiorita ad un soffio dal passaggio del turno contro lo Zimbru. Ritorno in Europa con il club di Montegiardino anche per Ramiro Martin Lago.

Completano la rosa per l’Europa il difensore Stefano Scipioni, con alle spalle una lunga carriera tra Serie D e Lega Pro vestendo, tra le altre, la maglia del Teramo; il laterale difensivo Antonio Guerri, il classe 2005 Luca Portaccio, in arrivo dalla Primavera della Sampdoria e il classe 2000 Yasin Arradi.

Torna, dopo la stagione al San Giovanni, il difensore sammarinese Filippo Santi.

Il programma di avvicinamento alla sfida di Conference prosegue, la prossima settimana, con altre due sedute d’allenamento a Fiorentino. Mercoledì, invece, è in programma la rifinitura al San Marino Stadium dalle 20:00 alle 21:00.

BIGLIETTI – I tagliandi per assistere alla partita La Fiorita – Isloch Minsk Raion saranno in vendita alla biglietteria del San Marino Stadium dalle ore 18:30 di giovedì 11 luglio al prezzo di 10 euro (ridotto Under 12 e Over 65 5 euro).

LA LISTA UEFA

PORTIERI

Alan Neri

Gianluca Vivan

Matteo Zavoli

DIFENSORI

Yasin Arradi

Nicola Greco

Antonio Guerri

Marco Mazzotti

Enrico Pezzi

Filippo Santi

Stefano Scipioni

CENTROCAMPISTI

Nicholas Capozzi

Daniel Cicarelli

Nicola Mazzotti

Luca Portaccio

Umberto Semeraro

Jacopo Semprini

Alex Toccaceli

Tommaso Zafferani

ATTACCANTI

Joao Felipe Affonso

Francesco Casolla

Ramiro Martin Lago

Emiliano Olcese

Matteo Vitaioli

La Fiorita