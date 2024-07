San Marino. La Fiorita vola a Istanbul. Ecco la nuova Lista Uefa

Per La Fiorita è di nuovo tempo di Conference League. Accantonata l’euforia per la qualificazione al secondo turno, i gialloblù sono già pronti a partire in direzione Turchia, dove giovedì sera affronteranno l’?stanbul Ba?ak?ehir.

Giocatori, staff tecnico e dirigenza partiranno domani mattina alla volta della capitale turca, dove arriveranno alle 12:35 (orario locale). La seduta di rifinitura è prevista alle 20:00 nell’impianto che ospiterà la partita ufficiale, il Ba?ak?ehir Faith Terim Stadium.

La sfida d’andata si giocherà alle 20:45 di giovedì (le 19:45 dell’orario italiano).

Rispetto all’andata sono due le novità: nella Lista Uefa si aggiungono il portiere classe ’99 Samuele Guddo e il difensore classe 2001 Luca Di Modugno. Il primo è cresciuto nelle giovanili del Palermo e lo scorso anno ha militato in Eccellenza con l’Iglesias. Resterà anche nella rosa della stagione 2025/2025. Il secondo è reduce da diverse stagioni in Serie D, l’ultima con la maglia del Brindisi.

Non fanno parte della lista, invece, il difensore Arradi e il centrocampista Capozzi, rispettivamente per impegni di lavoro e per infortunio. Nella gara d’andata Manfredini non potrà contare su Matteo Zavoli, Filippo Santi, Ramiro Lago e Tommaso Zafferani, che torneranno a disposizione per la sfida di ritorno.

LA LISTA UEFA

PORTIERI

Samuele Guddo

Alan Neri

Gianluca Vivan

Matteo Zavoli

DIFENSORI

Luca Di Modugno

Nicola Greco

Antonio Guerri

Marco Mazzotti

Enrico Pezzi

Filippo Santi

Stefano Scipioni

CENTROCAMPISTI

Daniel Cicarelli

Nicola Mazzotti

Luca Portaccio

Umberto Semeraro

Jacopo Semprini

Alex Toccaceli

Tommaso Zafferani

ATTACCANTI

Joao Felipe Affonso

Francesco Casolla

Ramiro Martin Lago

Emiliano Olcese

La Fiorita