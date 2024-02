San Marino. La FNPS CDLS a Bruxelles per difendere i diritti della terza età

San Marino, 23 Febbraio 2024. Una delegazione della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi della CDLS composta dai funzionari Giordano Giovagnoli e Lina Meloni ha partecipato al Comitato Esecutivo della FERPA – Federpensionati Europea che si è tenuto a Bruxelles il 21 e 22 Febbraio scorsi. Il legame della FNPS con le strutture sindacali europee, già proficuo anche grazie agli ottimi rapporti con il Segretario Generale Agostino Siciliano, si rafforza ulteriormente e contribuisce a portare sul palcoscenico sindacale europeo le esperienze e le istanze dei pensionati sammarinesi.

L’agenda della riunione era densa di argomenti di rilevante importanza, dopo i saluti del Presidente FERPA Hubert Schwind e la relazione del Segretario Generale Agostino Siciliano, si è aperto il partecipato dibattito dei delegati presenti. Nel corso dei lavori si è approfondita la tematica relativa alle problematiche delle pensionate donne con la relazione della Presidente del Comitato Donne della FERPA, Silvana Cappuccio. Nell’ambito dei lavori anche approfondimenti sull’organizzazione e sugli aspetti di bilancio ed economici della Federpensionati europea.

“Essere presenti a questi incontri della FERPA a livello europeo significa portare le nostre esperienze e le nostre istanze al più alto livello sindacale – interviene Giordano Giovagnoli Funzionario della FNPS-CDLS – è indispensabile far conoscere al mondo sindacale europeo le nostre criticità: dalla insufficiente rivalutazione delle pensioni, alle sempre più critiche situazioni della sanità, alle problematiche relative alle dinamiche fuori controllo degli affitti causate delle residenze atipiche ed al rischio di isolamento e solitudine di un numero sempre maggiore di pensionati. A San Marino la politica non è più capace di ascoltare le forze sociali ed i più indifesi, porteremo le nostre istanze in Europa.”

“Una importante parte dei lavori del Comitato Esecutivo FERPA – puntualizza Lina Meloni Funzionario FNPS-CDLS – è stata dedicata alle valutazioni sul contesto europeo ed alle prospettive in vista delle prossime elezioni del Parlamento Europeo. Interessante la relazione portata all’attenzione dei delegati da parte del Comitato Donne FERPA. Molto importante anche la mozione che è stata portata all’attenzione dei membri della Federpensionati Europea riguardante un appello per una pace giusta e duratura e contro il sorgere di nuove forme di conflitto, sia armato che sociale, e di intolleranza tra individui e popoli. Forte condanna alla aggressione russa all’Ucraina ed crimini contro l’umanità subiti dalle popolazioni palestinese ed israeliana a causa del conflitto che sta che sta infiammando il Medio Oriente. La diplomazia ed il dialogo devono prendere il sopravvento sulle armi.”

La delegazione della FNPS-CDLS ha confermato l’appoggio dei Pensionati e Pensionate sammarinesi alle attività ed alle iniziative della Federpensionati europea con l’obiettivo di rafforzare e migliorare le condizioni ed i diritti del mondo della terza età.

FNPS- CDLS