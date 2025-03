San Marino. La Folgore insegue di nuovo la Storia: Triplete e Scudetto nel mirino

Per la quinta volta consecutiva, Fiorentino e Folgore si ritrovano faccia a faccia per contendersi un titolo del futsal sammarinese. Questa volta, in palio c’è il trofeo più ambito di tutti: lo Scudetto 2023-24. Un atto conclusivo che va oltre il prestigio di laurearsi squadra campione del Titano, poiché garantirà anche l’accesso alla prossima Champions League.

La stagione ha visto la Folgore inseguire con determinazione. Come ha sottolineato il nostro mister Claudio Zonzini: “Siamo sempre stati costretti all’inseguimento durante la stagione regolare. Ce l’abbiamo messa tutta per arrivare in vetta, senza riuscirci. Ma conta relativamente, come dice Matteo. Il nostro percorso ai play-off è stato più tortuoso. Virtus e Murata ci hanno messo in difficoltà e siamo stati costretti a spendere qualche energia in più rispetto al Fiorentino. Ma adesso si azzera tutto.” Parole che dimostrano la resilienza e la determinazione della squadra.

I play-off sono stati un vero banco di prova. Il capitano Bernardi riflette sulle difficoltà affrontate: “In questi play-off abbiamo affrontato squadre forti e ben organizzate. Abbiamo fatto fatica, pareggiando subito con la Virtus ma affrontando la gara di ritorno con la consapevolezza di vincere. Era necessario alzare i giri del motore e l’abbiamo fatto. Col Murata sono stati due pareggi un po’ strani, ma quel che conta è aver dimostrato di meritare questa nuova finale.” Il percorso è stato arduo, ma la Folgore ha dimostrato una volta di più di saper affrontare e superare le avversità.

Per la Folgore sarà l’ottava finale consecutiva. Un risultato che testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla società, guidata dal Presidente Mauro Duca e dai dirigenti del futsal Mirko Sarti ed Edoardo Allasia. Il loro impegno e la loro visione hanno creato una squadra capace di competere ai massimi livelli anno dopo anno.

L’appuntamento è fissato per domani sera al Multieventi Sport Domus, dove alle 21:45 Fiorentino e Folgore si daranno battaglia per conquistare il 18° Campionato Sammarinese di futsal. La Folgore, determinata a ottenere il titolo e a realizzare il sogno del triplete stagionale, scenderà in campo con tutta la grinta e la passione che l’hanno portata fin qui.

La storia ci attende di nuovo. Forza Folgore!