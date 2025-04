San Marino. La FSGC incontra gli studenti delle Superiori per presentare opportunità lavorative nel mondo del calcio

Il filo che lega il mondo dell’istruzione a quello dello sport costituisce da sempre un’importanza fondamentale per ambo i capi. Da anni la Federcalcio di San Marino ha avviato un dialogo e un’interazione fattivi e costruttivi con i plessi scolastici sammarinesi di ogni ordine e grado, aumentando notevolmente negli ultimi tempi il set di attività proposte.

In queste settimane è stato rilanciato il progetto legato alle opportunità di lavoro all’interno sistema-calcio che non deve essere visto esclusivamente come un ambiente privilegiato per calciatori, allenatori, staff tecnici o dirigenziali. Insieme a questi attori primari concorrono al corretto svolgimento ed alla valorizzazione del “prodotto calcio” una serie innumerevole di figure afferenti ad aree e competenze professionali. Un progetto impostato dal Settore Giovanile della Federcalcio, tra i principali interlocutori – per evidenti motivi – con il mondo dell’istruzione sul territorio nazionale.

All’Associazione Sammarinese Arbitri l’onore e l’onere di rompere il ghiaccio, la scorsa settimana, con sette appuntamenti in agenda e dieci classi delle Scuole Superiori di San Marino incontrate. Ai ragazzi ed alle ragazze sono state prospettate opportunità, benefici e orizzonti di carriera all’interno del mondo del calcio con un ruolo da protagonista, in campo, qual è quello dell’ufficiale di gara. Fuori dal rettangolo verde, invece, gli altri spunti professionali toccati. Nel corso di questa settimana, infatti, l’Ufficio Stampa della FSGC – in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva – sta illustrando ai giovani studenti il mondo dell’informazione sportiva. Tanto dal punto di vista di un ufficio stampa, quanto dalla prospettiva del giornalista in senso stretto. Dalla comunicazione al marketing il passo è breve, ma le occasioni lavorative sono similari, in seno all’ambiente del calcio: così come per l’organizzazione di eventi sportivi o lo sconfinato mondo dei progetti di sostenibilità. Specie nei tempi recenti, questi ultimi, stanno recitando la parte del leone nella definizione delle linee imprenditoriali, ma anche aziendali ed etiche delle più grandi realtà del pianeta. Tutti questi temi saranno proposti agli studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino, nella prima parte delle due ore di educazione fisica.

Ultimo, ma non ultimo: ogni settimana i giovani sammarinesi saranno chiamati a cimentarsi in prove che produrranno un punteggio – se non addirittura un voto scolastico, come nel caso della stesura di un comunicato stampa – utile a stabilire una graduatoria che premierà la migliore tra le classi delle Superiori coinvolte nelle cinque settimane del progetto.

FSGC