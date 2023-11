La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio intende esprimere le più sentite condoglianze al

Tre Penne e al suo storico dirigente Paolo Nanni per la prematura scomparsa della figlia

Elisa.

A tal proposito verrà osservato un minuto di silenzio prima della sfida di domani tra il club di

Città e il Fiorentino – in programma a Montecchio alle ore 18:15. La squadra di Ceci

scenderà in campo anche con il lutto al braccio.

FSGC