San Marino. La Genga: un passo dietro l’altro, fatti 450 chilometri a piedi

Il bilancio delle attività di un anno intero, presentato in assemblea dal presidente Roberto Bucci

L’assemblea annuale dei soci è, come sempre, l’occasione per fare il bilancio di tutte le attività. Il 2023 è stato il primo anno del “dopo Covid” anche se un atteggiamento prudenziale ha spinto il direttivo della Genga (Associazione escursionisti sammarinesi) a non organizzare le classiche gite fuori porta. Tutto il resto, invece, è tornato nella normalità con proposte di cammino già sperimentate e nuove esperienze, per un totale di 34 iniziative escursionistiche, e 450 chilometri complessivi percorsi. Dal libro delle firme risultano 1306 partecipanti, mentre la pagina Facebook sta ormai per toccare i 2mila followers.

Molto apprezzata dai trekkisti, la decisione di formare, per ogni escursione, due gruppi: uno slow, che cammina più adagio, che fa un percorso più facile e più corto; l’altro più veloce, che fa un percorso più lungo e spesso più difficile. Questo per accontentare le diverse esigenze delle persone.

Alle camminate possono partecipare tutti, anche i non soci e senza alcuna prenotazione. Ovviamente, chi poi desidera continuare, viene invitato a tesserarsi per questioni assicurative.

Sempre pensando alle persone, soprattutto ai soci più anziani che non camminano, sono stati organizzati diversi momento conviviali: il classico pranzo dei soci, la porchettata, la cena di pesce, il pranzo alla Cegna. In alcune occasioni, si sono affiancati anche gli amici del gruppo Walkers di Maciano. Non sono mancate le camminate concluse al tavolo di qualche ristorante, dove ogni volta si aggiungono amici e familiari.

Tra le escursioni più belle, quella a Pennabilli, con visita al Vescovo Turazzi, socio onorario del gruppo.

Chiuso in attivo anche il bilancio economico, alimentato dalle tessere dei soci e dalla quota di 3 euro che viene corrisposta per la colazione sempre servita open air ad ogni camminata. Il resto è tutto lavoro volontario da parte del direttivo e dei soci più volenterosi. Ma il tratto comune che lega tutti gli associati alla Genga, è il piacere di camminare insieme per sentieri e luoghi spesso sconosciuti, a stretto contatto con una natura da scoprire, amare e valorizzare.

San Marino 3 giugno 2024