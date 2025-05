San Marino. La Giornata dell’Accoglienza al San Marino Stadium

I momenti di passaggio sono notoriamente i più importanti e formativi nella crescita di ogni persona e non fanno certo eccezione giocatori e giocatrici del Settore Giovanile di Base che – dopo tanti anni passati tra le file del polo calcistico di riferimento – sono prossimi a tuffarsi in una nuova esperienza, quella della San Marino Academy.

Nata per favorire una transizione quanto più morbida e meno incerta possibile, la Giornata dell’Accoglienza rappresenta uno dei momenti più importanti ed apprezzati nel sistema del settore giovanile del calcio sammarinese. Ragazzi e ragazze che hanno da poco concluso il proprio percorso nel Settore Giovanile di Base, disputando il Campionato Sammarinese Under 12, hanno incontrato ieri pomeriggio giocatori e giocatrici reduci dalla prima stagione con la maglia della San Marino Academy. Un salto tutt’altro che semplice e che propone una nuova serie di impegni e relativa gestione degli stessi: quale miglior testimonianza su cosa attendersi, se non quella portata da chi tale soglia l’ha varcata pochi mesi fa? Anche per questo, l’iniziale momento di confronto a cuore aperto tra giocatori – alla presenza dei tecnici educatori dei poli calcistici sammarinesi e dei responsabili del Progetto CEF – ha giocato un ruolo molto più che simbolico. Dopodiché è arrivato il momento di allenamenti e partitelle a ranghi misti perché, se il dialogo frontale ha rotto l’argine su timori e attese, il linguaggio universale del calcio ha dimostrato – una volta di più – la sua impareggiabile capacità di legare ragazzi e ragazze accomunate dalla passione del pallone.

