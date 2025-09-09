San Marino. La Giornata Mondiale Fair Play 2025 chiude con successo

Cala il sipario, si spengono i riflettori alla riuscitissima serata andata in scena Lunedì 8 settembre 2025 all’Auditorium Little Tony di Serravalle con una cornice importante di pubblico presente cha ha gremito in ogni ordine di posto la Sala Polivalente.

I lavori della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ si è aperta con il saluto del Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni a cui hanno fanno seguito i saluti istituzionali della Segreteria di Stato allo Sport rappresentata da Federico Valentini, del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e l’atteso intervento del Segretario Generale del Movimento Europeo Fair Play (EFPM) Ioannis Psilopoulos che ha portato il saluto della Famiglia europea del Fair Play.

A seguire due interessanti relazioni che hanno catturato l’attenzione del numeroso pubblico presente di Poalo Filippini “ La Vittoria è un’attitudine, non un risultato “ e di Daniele Colasuonno “ Fair Play: quando il gioco è di tutti.” Un momento toccante della serata è avvenuta con la consegna del Premio Fair Play alla Memoria di Lucio Dalla, Diploma ritirato dal Presidente della Fondazione Lucio Dalla Andrea Faccani e l’Ospite Musicale Stefano Fucili ha allietato i presenti con suoi brani musicali e di Lucio, per l’occasione il CNSFP ha conferito a Fucili un Attestato di Merito alla sua brillante carriera musicale.

Come da Programma è poi iniziata la Cerimonia di consegna delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2025 che hanno coinvolto tutti i Premiati che si sono distinti nelle loro attività sportive e non solo.

Molto apprezzata dal pubblico la presentazione di tutti i video emozionali delle attività che ruotano attorno al Fair Play e con l’esecuzione dei diversi Inni preparati con l’importante preparazione del Direttore Tecnico CNSFP Diego Renzi.

La serata è stata condotta e diretta brillantemente da Maria Rita Morganti e Sara Serafini. Infine il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, i vari Sponsor, i diversi Patrocini Istituzionali, Enti e Associazioni che hanno collaborato, ha dato appuntamento alla prossima nona edizione WFPD 2026.

Nella mattina di Lunedì 8 settembre 2025 si svolto un Incontro Istituzionale di cortesia con il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani e Segretario di Giunta Eros Merlini che hanno ricevuto il Segretario Generale EFPM Psilopolulos e Signora accompagnati dai vertici del CNSFP e CSPC.

Prossimamente nella Pagina ufficiale Facebook del CNSFP saranno pubblicate tutte le foto della serata.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP