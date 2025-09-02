San Marino. La Giornata Mondiale Fair Play 2025

Ci siamo, in arrivo l’atteso evento annuale del Fair Play di San Marino, si alza il sipario alla “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino. Un appuntamento che ritorna e si rinnova nel tempo dall’anno 2017.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in collaborazione con il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) presenta un ricco e articolato Programma in diversi momenti coinvolgenti della serata: i lavori saranno introdotti dal Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni a cui faranno seguito i Saluti Istituzionali degli Ospiti con l’intervento del Segretario Generale di European Fair Play Movement (EFPM) il greco Ioannis Psilopoulos che porterà il saluto ufficiale della Famiglia europea del Movimento Fair Play comprendente 42 Paesi.

La parte scientifico culturale della Giornata è affidata a due interessanti Relatori Paolo Filippini e Daniele Colasuonno, poi a seguire come da consuetudine la solenne Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 previsti che rappresentano un insieme di riconoscimenti che vengono conferiti a persone, squadre o altro a coloro che si distinguono nello sport e nella vita per un comportamento esemplare, etico e leale. Un momento particolare e coinvolgente sarà rappresentato dall’Ospite Musicale Stefano Fucili un cantante, cantautore e compositore la cui carriere è decollata nel 1998 con la vittoria al Festival di San Marino che lo ha portato sotto l’ala protettrice di Lucio Dalla che lo ha messo sotto contratto con la sua etichetta, per l’occasione il CNSFP conferirà uno speciale riconoscimento a Fucili e alla Memoria di Dalla.

La Giornata Mondiale Fair Play ha il gradito Patrocinio delle Segreterie di Stato Istruzione e Cultura, Industria e Sport, della Giunta di Castello di Serravalle, della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e di UNESCO San Marino Commission. Conduttrici della Giornata Mondiale Fair Play Maria Rita Morganti e Sara Serafini.

E’ prevista la DIRETTA STREAMING:

– Pagina Facebook Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play

https://www.facebook.com/share/19KDFgCUNK/

– Canale YouTube Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play

https://youtube.com/@comitatonazionale-sammarine6660…

L’Ingresso in Sala è consentito a chiunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP