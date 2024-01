San Marino. La Giunta di Castello della Città consolida l’amicizia con la Città Pyeongchang-gun, in Corea

Una piccola delegazione della Giunta di Castello della Città di San Marino rafforza il patto di amicizia e scambio, stipulato il 4 agosto 2023, con la Città Pyeongchang-gun, in Corea. Il 19 gennaio, la delegazione si recherà presso la Regione di Gangwon-do, Repubblica di Corea, per promuovere il turismo, la cultura e il commercio tra le due città, secondo il principio di reciprocità e uguaglianza, al fine di ottenere prosperità e sviluppo comuni. Inoltre, le due città manterranno un costante contatto per discutere questioni riguardanti lo scambio, la cooperazione e gli interessi comuni. Durante la visita, la delegazione avrà l’opportunità di partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024, in cui sarà presente lo sciatore sammarinese Mattia Beccari, impegnato nelle discipline dello slalom speciale e gigante. Questo evento sarà un’importante occasione per consolidare il rapporto di amicizia e cooperazione tra le due città e sostenere l’atleta sammarinese.