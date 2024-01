San Marino. La Guardia di Rocca avverte sui rischi delle false polizze assicurative online

Sul web, sta crescendo il numero di siti che offrono polizze assicurative per auto e moto a prezzi molto convenienti, ma purtroppo molti di essi sono piattaforme truffaldine. Anche la Guardia di Rocca di San Marino sta lanciando l’allarme, poiché sono state presentate denunce da parte di automobilisti che hanno stipulato contratti di assicurazione online con carte prepagate, utilizzando portali online che apparentemente sembrano ufficiali e affidabili.

“Regrettably – afferma la Guardia di Rocca su Facebook – gli utenti si rendono conto di essere stati truffati e di non avere la copertura assicurativa obbligatoria per il loro veicolo solo dopo essere stati fermati dagli agenti di polizia su strada; inoltre, conformemente alla legislazione vigente, vengono denunciati per guida senza copertura assicurativa”.

Per tale motivo, la Guardia di Rocca consiglia di contattare sempre le compagnie assicurative utilizzando i loro canali ufficiali e di verificare sull’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) l’elenco delle compagnie italiane ed estere abilitate a operare in Italia e San Marino, nonché l’elenco degli avvisi riguardanti i casi di contraffazione o delle società non autorizzate.