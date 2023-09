San Marino. La Juvenes Dogana ferma il Tre Penne, ma con rammarico

Esordio con pareggio, per i biancorossoblù. Amati: “Create le occasioni per vincere, è un peccato”

Un pareggio di spicco, che però non soddisfa. La Juvenes Dogana apre la stagione fermando sull’1-1 il Tre Penne, campione di San Marino, in una partita caratterizzata da tantissime occasioni create e non sfruttate dalla squadra di Serravalle, vuoi per mancanza di precisione, vuoi per un super Mattia Migani, che avrebbero potuto fruttare tre punti. Di Riccardo Pieri, al 55′, e di Riccardo Colonna, al 61′, le reti che hanno deciso l’incontro. “Andiamo a casa con rammarico, ma con la consapevolezza di poter fare buone cose, anche se partire subito con un rimpianto ci dà fastidio – commenta l’allenatore biancorossoblù, Manuel Amati –. Dovrà farci da stimolo per non perdere altre occasioni come questa, in cui il risultato era a portata di mano”.

Diverse le palle goal create dalla Juvenes Dogana, già nel primo tempo, prima con un tiro di Gianluca Benedetti, poi con una gran parata di Migani su Colonna, che aveva concluso da dentro l’area. Anche in apertura di ripresa, i biancorossoblù sfiorano il vantaggio, con Francesco Stella che mette a lato di testa. A passare, però, è il Tre Penne, grazie a Pieri, che finalizza un assist di Paolo Vandi. “Dopo la rete subita siamo stati bravissimi a reagire – prosegue Amati –. Prima abbiamo pareggiato con un bellissimo tiro di Colonna, poi, pur rischiando su qualche mischia nella nostra area, abbiamo creato altre occasioni limpidissime, tra cui un palo di Benedetti, un tiro di Gianmaria Borghini respinto da un difensore a portiere battuto e due sortite di Mario Antonio Salvemini, bloccate di nuovo da Migani. In complesso, siamo arrivati nitidamente davanti al portiere sei-sette volte”.

Un aspetto da sottolineare nella partita della Juvenes Dogana sono le novità a livello tattico, che Amati ha introdotto subito, in ciascun reparto. “Stiamo provando dei giocatori in ruoli diversi – spiega –. Per esempio avevamo sin dall’inizio Giacomo Valentini come difensore centrale, ruolo su cui sta cominciando a lavorare solo adesso, dopo averlo sperimentato a maggio per due partite, Davide Merli come centrale dei tre di centrocampo e Lorenzo Pasquinelli come attaccante esterno. Sono nuove posizioni su cui vogliamo continuare a investire. Infine, sottolineo la prova di Michele Cevoli, che si è trovato a giocare da terzino destro perché Thomas Raschi e Borghini non stavano bene, anche se Gianmaria ha poi disputato 20 minuti. Infine, va detto che la condizione atletica è già ottima: abbiamo fatto cambi solo nel finale, di cui uno obbligato, per altro”.