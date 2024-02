San Marino. La Juvenes Dogana Fustal torna subito a vincere: battuto il San Giovanni

I biancorossoblù s’impogono per 7-2 nel 19° turno, con doppietta di Mularoni e tripletta di Gianni

Sette goal per ripartire e sfondare quota 30 punti in campionato, portandosi a sole quattro vittorie di distanza dal possibile nuovo record di punti per la società di Serravalle, nel torneo a girone unico. La Juvenes Dogana Futsal batte 7-2 il San Giovanni e si rifà immediatamente dello stop accusato contro il Tre Penne, ritrovando anche quelle certezze che la rimonta subita proprio nel finale di partita aveva minato. In realtà, nella prima parte dell’incontro, i biancorossoblù sembravano ancora un po’ contratti e hanno faticato a concretizzare le tante occasioni prodotte, andando a segno solo al 17′, con William Cavalli, per poi replicare con Elia Cecchetti e Nicolò Gianni, prima di subire l’1-3 da parte di Marco Ugolini a tempo quasi scaduto.

Una rete che ha innervosito la Juvenes Dogana, a cui è servita una scossa negli spogliatoi per dissipare ogni dubbio e chiudere la sfida, al rientro in campo: “Venivamo da un’ultima partita che ci aveva abbastanza destabilizzato, in più avevamo diverse assenze – racconta Federico Mularoni, uno dei migliori in campo e autore di una doppietta –. Nel primo tempo non siamo stati incisivi, nonostante gestissimo noi il gioco, e a fine frazione abbiamo concesso un goal al San Giovanni a causa di una disattenzione. Però siamo stati bravi a tornare in campo con la mentalità giusta, dopo l’intervallo, e con quella serenità che ci ha concesso di ritrovare i movimenti che proviamo in allenamento, da cui sono arrivate altre reti. Sono contento di essere tornato a segnare e di aver contribuito con la doppietta che ha congelato il risultato. Adesso puntiamo a cominciare la prossima partita nello stesso modo in cui abbiamo chiuso questa. Affronteremo una squadra forte, il Murata, ma vogliamo portarci dietro la determinazione mostrata nel secondo tempo di stasera, per esprimere il miglior gioco possibile”.

Nella ripresa è stato di nuovo Gianni a portare sul +3 la Juvenes Dogana, segnando su rigore al 38′. Tre minuti dopo è arrivata anche la sua terza rete, seguita dalla doppietta di Mularoni, che al 46′ aveva già messo al sicuro il risultato, anche se, in seguito, c’è stato spazio per un secondo goal di Ugolini. Una cosa che mister Roberto Levani non ha apprezzato: “Tra le note negative c’è il fatto che abbiamo subito due reti, rischiando di concederne altre. Questo vuol dire che abbiamo avuto dei cali di concentrazione. Inoltre, abbiamo concretizzato poche delle tante occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo essere più determinati. Però il risultato è buono e, soprattutto, i ragazzi sono andati in campo con la massima umiltà, senza prendere sotto gamba l’incontro. Dove siamo mancati un po’ è nella gestione: per quello mi aspettavo qualcosa di più, che è arrivato solo dopo che sono intervenuto. La prestazione, invece, è stata buona. Alcuni giocatori a cui avevo chiesto un certo tipo di partita hanno risposto bene e di questo sono contento, perché hanno dimostrato che, se vogliono, possono diventare determinanti per la squadra”.