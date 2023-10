San Marino. La Juvenes Dogana Futsal non sbaglia: battuto anche il San Giovanni

I biancorossoblù vincono 6-1 e salgono a nove punti. Levani: “Ho visto una squadra volenterosa”

E sono tre. La Juvenes Dogana Futsal batte anche il San Giovanni, conquistando il terzo successo in altrettanti incontri e salendo a nove punti in campionato. Il risultato, di 6-1 in favore della squadra di Serravalle, matura in un primo tempo chiuso in vantaggio per 5-0, dove gli uomini di Roberto Levani colpiscono a ripetizione, ben quattro volte in 12 minuti: apre William Cavalli già al 1′, poi arrivano l’autogoal di Lorenzo Agostini, al 7′, e i goal di Simone Chezzi e Alberto Bologna, tra l’11’ e il 12′. A chiudere la frazione è la rete di Federico Mularoni, al 26′. “Di cose positive ce ne sono state, il risultato parla chiaro, soprattutto l’approccio – commenta mister Levani –. Aver perso con il Pennarossa è servito, perché siamo andati in campo con più determinazione e concentrazione. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e, anzi, avremmo potuto anche fare più goal. Ho visto una squadra volenterosa”.

Nella ripresa, la Juvenes Dogana replica una sola volta, al 43′, con la seconda marcatura di Cavalli, mentre il San Giovanni trova il goal della bandiera al 58′. I ritmi più bassi, ma soprattutto la minor organizzazione di gioco vista in questa frazione di gara, sono però un punto da rivedere, secondo Levani: “Abbiamo perso un po’ la bussola, forse, visto il vantaggio di 5-0, si è cominciato a giocare più in maniera solitaria che di squadra, ognuno cercando ognuno di fare goal, e infatti non abbiamo più creato tanto. Questo è il lato negativo della partita, anche perché non mi ha permesso di provare certe situazioni e di trovare ritmi alti. Alcune cose le abbiamo provate, abbastanza bene, altre no, e mi dispiace, perché era una buona occasione per farlo”.

Ora, per la squadra di Serravalle comincerà un periodo molto intenso, con due sfide di fuoco, a Murata e Folgore, e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Titano Futsal Cup. “Ho visto una squadra consapevole di aver sbagliato la partita contro il Pennarossa e so che gli stessi errori non saranno più commessi – conclude Levani –. Adesso, testa e gambe alla partita di lunedì, molto molto difficile: sarà un buon esame, che ci porterà a giocare contro una delle squadre migliori del campionato. Lavoreremo con tranquillità per arrivare pronti e con la consapevolezza che dipenda tutto da noi. Se decideremo di metterci volontà, grinta e concentrazione, potremo fare una bellissima partita. Soprattutto, non dovremo avere paura. La sfida con il San Giovanni ci ha fatto salire un altro gradino, la prossima ci dirà a che punto siamo, a livello fisico, tattico e mentale, e ci comincerà a portare nel vivo del campionato. Novembre sarà un bel mese, da giocare tutto col piede sull’acceleratore”.

