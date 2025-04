San Marino. La Juvenes Dogana “mura” il Fiorentino. Peccato per il rigore di Mazzavillani 

Il penalty concesso alla squadra di Serravalle viene neutralizzato da Benedettini. Finale al cardiopalma con la rete allo scadere di Gakou che viene annullata per fuorigioco. Finisce 0-0

SERRAVALLE (RSM) – domenica 19 gennaio 2025 – Quattro partite e nessuna sconfitta per la Juvenes Dogana contro il Fiorentino in questa stagione 2024/25. Dopo i successi di Coppa Titano, la squadra di Serravalle mette insieme due pareggi per 0-0 sia all’andata che al ritorno. Ieri, sabato 18 gennaio, a Dogana, i ragazzi di Achille Fabbri seppur rimaneggiati riescono a smuovere la classifica in una partita ricca di colpi di scena ambo le parti. Per i biancorossoblu si registrano le assenza, oltre dello squalificato Cevoli, anche di Ferrulli e Battistini, con Valentini accomodato in panchina per noie fisiche. Al debutto, come titolare, il difensore ucraino Yuriy Bakalyar.

Pronti via e la Juvenes Dogana tenta la sorpresa: Cecchetti lascia il kick off a Merli che dal centro del campo prova già a tirarla in porta, sperando in una disattenzione del portiere Simone Benedettini. Al 4′ calcio d’angolo per il Fiorentino: scambio tra Abouzziane e Belward con quest’ultimo che calcia fuori. All’11’ uno degli episodi clamorosi della partita: Simone Benedettini si tuffa e anticipa Merli, arriva poi Traglia che prima tira addosso al portiere, poi viene steso dall’estremo difensore guadagnando un calcio di rigore. Davvero un peccato che al 13′, al momento della trasformazione, Mazzavillani si faccia parare il penalty da Simone Benedettini. Al 16′ Bella conclusione di Belward da fuori che finisce oltre la linea di fondo, un minuto dopo ci prova, con lo stesso esito, anche Abouzziane. Al 19′ Galeone dalla sinistra prova a servire al centro Omar Diop che non ci arriva. Al 21′ cross pericoloso di Abouzziane con Paszynski che libera prima dell’arrivo degli avversari, pochi secondi dopo Gentilini è chiamato a rispondere al tiro insidioso di Davide Simoncini. Ancora corner e sugli sviluppi ha opportunità di tirare Omar Diop. Scorrono i minuti: al 33′ arriva velocissimo in contropiede Belward la cui conclusione non è delle migliori. Al 39′ El Ardoudi prova a seminare il panico in difesa, lascia il tiro ad Abouzziane e anche qui Gentili è chiamato a una super parata. Al 41′ si fa male Tani e Fabbri è già costretto a una prima sostituzione chiamando in causa Arradi. Al 42′ Abouzziane sugli sviluppi di un corner piazza al centro, ancora il numero 84 della Juvenes Dogana blocca con i guantoni. Ancora Fiorentino al 43′ Abouzziane, Galeone e Chiaruzzi mettono assieme un’azione pericolosissima con quest’ultimo che viene anticipato nel momento del tiro. Si va negli spogliatoi a reti inviolate, poi al 47′ Abdelouaret prova a tirare un porta una punizione da fuori area, Gentilini si fa trovare pronto e subisce anche fallo dopo la parata. Al 48′ tentativo di Cecchetti per la Juvenes Dogana, al 58′ è Paszynski a cercare il cross al centro con il pallone che attraversa tutta l’area. Minuto 61, Merli in area avversaria fa il bello e il cattivo tempo, si incarica anche del tiro, angolato ma esterno alla rete. Al 64′ corner del Fiorentino, Simoncini prova il tiro ma questo viene rimpallato. Al 68′ Galeone prova a sorprendere Gentilini dalla lunga distanza, la palla però finisce poco lontana dai pali. Al 71′ ci prova al limite dell’area El Ardoudi, al 73′ è la volta di Abouzziane che crossa al centro senza che Chiaruzzi possa approfittarne. All’82’ ci prova la Juvenes Dogana con Paszynski che impegna Benedettini, mentre all’85’ si registra la conclusione tentata da Merli. Passa un minuto e si cambia di fronte: calcio d’angolo di Abouzziane, tiro di testa di Simoncini e parata di Gentilini. La partita ha un colpo di scena al 94′: ultimissima azione con punizione di Abouzziane, Gakou la mette in rete, tutto il Fiorentino esulta ma la rete viene annullata per fuorigioco. Finisce quindi 0-0 con un punto a testa per le due sfidanti.

«Il Fiorentino merita i complimenti perché ha dimostrato di nuovo di essere la rivelazione di questo campionato – commenta il tecnico della Juvenes Dogana, Achille Fabbri – è una squadra tosta e se occupa l’attuale posizione di classifica c’è un motivo. Noi abbiamo fatto una partita di grinta, peccato per il rigore sbagliato. Nel girone di ritorno vogliamo invertire la rotta di quello di andata, i ragazzi hanno fatto una bella partita, nello scontro di martedì contro la Libertas vogliamo fare altrettanto bene».

«Partita intensa ambo le parti, – sono le parole di Riccardo Colonna – con abbastanza occasioni per noi e purtroppo un rigore sbagliato. Il Fiorentino dalla sua ha giocato bene, ci hanno graziato all’ultimo secondo, potevamo forse ottenere qualcosa di più ma il pareggio è un risultato giusto. Sono contento di essere tornato, mi sento fisicamente sempre meglio e ho già la testa all’impegno di martedì alle 21.15 contro la Libertas a Fiorentino».

Il tabellino della partita:

Juvenes Dogana – Fiorentino 0-0

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani (88′ Lisi), Pedini, Tani (41′ Arradi, 66′ Colonna), Bakalyar, Paszynski, Pasolini, Cecchetti (88′ Tumidei), Merli, Rodriguez, Traglia. A disposizione Broccoli, Ronci, Valentini. All. Fabbri

Fiorentino: Benedettini, Simoncini, Abouzziane, Chiaruzzi, Abdelouaret (54′ Dolcini), El Ardoudi, Gueye, Boubacar Diop, Galeone, Omar Diop (46′ Gakou), Belward. A disposizione Berardi, Dimasi, Bara, Terenzi, Zoffoli, Bottoni. All. Tarini

Arbitro: Balzano (assistenti Bellavista e Tura, quarto uomo Righi)

Ammoniti: Mazzavillani, Pasolini, Rodriguez (Juvenes Dogana); Benedettini, Abouzziane, Bottoni (Fiorentino)