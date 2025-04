San Marino. La Ludoteca si apre alla robotica: tecnologia e creatività a misura di bambino

La Ludoteca “Pologioco” si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel panorama educativo del territorio, proponendo attività laboratoriali sempre al passo con i tempi e capaci di stimolare fantasia, manualità e competenze trasversali nei più piccoli. Tra i laboratori ormai consolidati, rivolti alle classi scolastiche, come il mosaico, la stampa con piante tintoree, i manufatti in argilla e le attività artistiche, la grande novità dell’anno scolastico in corso è il laboratorio di robotica, una proposta innovativa che segna un importante passo avanti nell’integrazione delle nuove tecnologie nei contesti ludico-educativi.

Il laboratorio, realizzato in collaborazione con Ofpassion (www.ofpassion.tech), azienda specializzata nella formazione educativa con un approccio scientifico e creativo, con sede ad Alessandria, si è svolta in modalità da remoto, rendendo possibile l’intervento di esperti qualificati anche a distanza. Una scelta che amplia le possibilità offerte dalla ludoteca, avvalendosi di professionisti del settore scientifico ed educativo, senza rinunciare alla qualità e all’interattività dell’esperienza. Durante l’incontro, i bambini hanno avuto l’opportunità di costruire un semplice robot, utilizzando materiali e strumenti pensati appositamente per le loro fasce d’età, esplorando in maniera pratica e divertente il mondo della tecnologia e dell’automazione. Questa proposta ha rappresentato non solo un’esperienza coinvolgente per i bambini, ma anche un’occasione di formazione per le operatrici della ludoteca e le insegnanti delle scuole coinvolte, che hanno scelto di arricchire l’offerta educativa delle proprie classi con un’attività moderna e stimolante. La Ludoteca Pologioco continua così a promuovere un’educazione dinamica, inclusiva e orientata al futuro, dove gioco, apprendimento e innovazione si fondono in un’unica esperienza formativa.

Comunicato Stampa