San Marino. “La morte è servita” 20 febbraio – Alla Sala Montelupo di Domagnano 

Martedì 20 febbraio, alle 20,45, alla Sala Montelupo di Domagnano (RSM), su iniziativa dell’Associazione Saluteattiva, (RSM), su iniziativa dell’ La morte è servita (Mind Edizioni, Milano). nell’ambito del tour che lo sta portando nelle principali città della penisola, il giornalista e scrittore Guido Mattioni presenterà il suo ultimo romanzo,(Mind Edizioni, Milano).

Iscrivibile nel filone letterario del New Journalism, dove fiction e attualità si fondono, il romanzo di Mattioni affronta in chiave narrativa un tema sempre più attuale, quello della reale minaccia rappresentata dal cibo industriale e iper-processato ai danni della nostra salute, iniziando purtroppo da quella dei più piccoli. Tema scomodo, che darà fastidio a molti, ma che non può non essere al centro dell’attenzione di un’associazione come Saluteattiva, soprattutto a fronte dei dati inequivocabili degli studi epidemiologici, che ci parlano della crescita esponenziale già tra i bambini di gravi patologie che solo venti o trent’anni fa affliggevano gli adulti, se non addirittura gli anziani.

Al centro della vicenda c’è un patto scellerato tra alcune multinazionali del cibo e del farmaco, siglato in una grande villa privata su una piccola isola degli Stati Uniti e destinato, almeno nelle intenzioni dei suoi sottoscrittori, a rimanere segreto . Ma tre incendi sospetti, scoppiati nell’arco di 24 ore in tre diversi punti del mondo, lontanissimi tra loro – in Francia, Sicilia e Amazzonia – destano la curiosità e il fiuto professionale di tre giornalisti di un piccolo e combattivo quotidiano d’inchiesta svizzero che, collegando i fatti e indagando, riescono a portare alla luce la verità e a rivelare i nomi degli ideatori e degli autori materiali.

Udinese di nascita e per quarant’anni a Milano, dove era stato chiamato nel 1978 da Indro Montanelli nella redazione del Giornale Nuovo, Mattioni – che da due anni è residente a San Marino – ha lavorato nelle principali testate quotidiane e periodiche, ricoprendo tutti i ruoli della professione, da caporedattore a vicedirettore, ma soprattutto in quello a lui più congeniale, quello di inviato speciale, che lo ha portato in tutto il mondo. Questo è il suo quarto romanzo.

Al termine della serata, l’autore firmerà le copie che saranno in vendita alla Sala Montelupo con la collaborazione della libreria Cosmo.

Ingresso libero.