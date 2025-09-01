San Marino. La Nazionale di bocce in Svizzera per gli Europei

È partita questa mattina (lunedì 1° settembre) la Nazionale sammarinese di bocce, che parteciperà dal 2 al 6 settembre al Campionato Europeo a Chiasso, in Svizzera.
A rappresentare il Titano ci saranno Stella e Giada Paoletti, alla prima partecipazione a una manifestazione internazionale Senior; Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni, accompagnati da Pier Marino Paoletti, capo delegazione, e dal fisioterapista Nicola Galli.
La cerimonia d’apertura della manifestazione è fissata per martedì 2 settembre, con le gare che partiranno mercoledì 3. Le sedici nazioni partecipanti si sfideranno sulla coppia maschile (Dall’Olmo-Frisoni),
“Gli atleti si sono allenati bene e sono ben preparati, puntiamo a dare il massimo e arrivare più in alto possibile” le parole del presidente federale, Maurizio Mularoni.
Sul sito www.federbocce.ch tutte le informazioni utili sul torneo, compresa la copertura streaming dell’Europeo.
