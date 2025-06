San Marino. La Nazionale nel caldo di Zenica per sfidare la Bosnia ed Erzegovina

Sarà una partita calda quelle che metterà a confronto Bosnia ed Erzegovina e San Marino, entrambe alla terza uscita nelle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. In prima istanza per le temperature, annunciate ben oltre la soglia dei 30° alle 15:00 di domani, quando è programmato il fischio d’inizio allo stadio Bilino Polje di Zenica. Inoltre, l’impianto bosniaco è annunciato esaurito in ogni ordine di posto: circa 15.000 persone, domani, spingeranno i padroni di casa verso il successo.

“Le temperature da noi sono più miti, è vero, ma non voglio alibi e ancor meno voglio darne ai giocatori – esordisce Cevoli in conferenza stampa. Al di là di questo ci siamo preparati bene e cercheremo di fare una buona partita come sempre. Puntiamo a proseguire nel progetto di crescita avviato con questi ragazzi: siamo consapevoli delle difficoltà nell’affrontare una squadra molto forte come la Bosnia ed Erzegovina, tuttavia cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Vale a dire essere propositivi in campo e renderci pericolosi, auspicando che gli avversari ce lo permettano”. Sollecitato dalla stampa di casa sui recenti successi in UEFA Nations League, il Commissario Tecnico di San Marino non si nasconde: “Le due vittorie ci hanno dato una consapevolezza diversa, detto che la caratura delle squadre che affrontiamo nelle Qualificazioni a Mondiali ed Europei è differente. Speriamo di poter continuare sulla scia delle ottime prestazioni fornite negli ultimi mesi, al netto delle logiche maggiori difficoltà, e migliorare continuamente, passo dopo passo. Abbiamo un progetto interessante con questi ragazzi: sono bravi calciatori che stanno crescendo in maniera notevole. Queste partite devono essere l’occasione per fare importanti esperienze su cui costruire un brillante futuro”.

A disposizione dei giornalisti accreditati anche Alberto Riccardi, difensore di San Marino: “Domani ci aspetta una partita sicuramente difficile, sia per il valore degli avversari che per le condizioni ambientali e climatiche, ma il nostro obiettivo non cambia: vogliamo portare a casa un risultato positivo”. Coinvolto in conferenza stampa su quale possa rappresentare il pericolo maggiore nella sua zona di campo, l’esterno ha sottolineato come “la Bosnia ed Erzegovina ha tanti giocatori di comprovate qualità, oltre ad attaccanti di alto livello. Un problema mio diventa automaticamente un problema per tutta la squadra; pertanto, non sarò da solo a difendere. Piuttosto saremo una squadra unita e compatta, che si aiuterà in ogni zona del campo con l’ambizione di portare un risultato positivo a casa”.

La Nazionale di San Marino ha sostenuto l’allenamento ufficiale allo stadio Bilino Polje di Zenica alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, in una seduta utile a scaricare le tossine del viaggio – avviato all’alba da San Marino, prima del trasferimento con volo charter da Rimini su Sarajevo, e successivo spostamento a Zenica. L’intento dello staff tecnico è stato anche quello di ricreare le condizioni climatiche più simili a quelle dell’incontro di domani, che sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV e Titani.tv (web radio) a partire dalle 14:50 italiane.

Questi i convocati di Roberto Cevoli per Bosnia ed Erzegovina-San Marino:

GIOCATORE RUOLO NATO IL PRES. GOAL CLUB AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 1 – Fossombrone COLOMBO Edoardo Portiere 24/01/2001 11 – Forlì ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 1 – La Fiorita BENVENUTI Giacomo Difensore 03/02/2006 7 – Sassuolo BENVENUTI Tommaso Difensore 03/02/2006 7 – Sassuolo CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 29 – Juvenes-Dogana FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 31 1 San Marino Calcio MATTEONI Giacomo Difensore 11/04/2002 – – Pietracuta PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 3 – Pietracuta RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 1 – La Fiorita ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 36 – Tropical Coriano VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 3 – Juvenes-Dogana CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 16 – Pietracuta CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 12 – Pietracuta GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 56 2 Virtus LAZZARI Lorenzo Centrocampista 06/06/2003 16 2 Pietracuta MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 47 – Cosmos VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 8 – Vanchiglia ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 8 1 Pietracuta GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 7 – San Marino Academy NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 44 3 Torres SALICIONI Fausto Attaccante 20/01/2006 – – Virtus Entella SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 11 1 Tre Fiori

