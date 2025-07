San Marino. “La Pietà” di Aldo Volpini trasferita dal Palazzo Kursaal alla Pinacoteca San Francesco

“La Pietà” di Aldo Volpini è stata trasferita dal Palazzo Kursaal alla Pinacoteca San Francesco. Nuovo atto del vasto e luminoso progetto di valorizzazione alla figura e storia dell’artigiano talentuoso, maestro scalpellino, scultore e artista portato avanti dalla Sums e sostenuto da Segrteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino e Istituti Culturali.

L’opera “La Pietà” di Aldo Volpini, di dimensioni naturali, in gesso bianco patinato, fa parte di una donazione allo Stato di San Marino, formalizzata il 4 novembre 2025 dagli eredi dell’artista, al termine della mostra “Aldo Volpini. Mastro scalpellino e artista poliedrico”, svoltasi lo scorso maggio 2025 presso il Ridotto del Teatro Titano e Palazzo Graziani.

“La Pietà” fu l’ultima opera del Volpini e vi lavorò anche negli ultimi giorni della sua vita.

Il trasferimento della statua, nel luogo indicato dalla Commissione Conservazione Monumenti, per il quale si ringrazia la Società Unione Mutuo Soccorso che ne ha sostenuto i costi, si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale sammarinese. La nuova collocazione presso la Pinacoteca San Francesco consentirà una conservazione più adeguata dell’opera e ne favorirà l’accessibilità e la fruizione da parte di cittadini, visitatori e studiosi.

Si tratta dell’ultimo, ma non finale atto di un percorso di valorizzazione che la Repubblica di San Marino desidera compiere per celebrare la figura di questo grande e talentuoso lapicida, profondamente legata alle sue origini e ai suoi simboli identitari, uno dei pochi artisti che la Repubblica di San Marino ha prodotto nel corso dei secoli. Tra i suoi soggetti prediletti lo stemma e il Santo, al quale ha dedicato numerose opere, molte delle quali dislocate nel centro storico e nei luoghi delle più alte Istituzioni sammarinesi.

La figura di Volpini e la sua grande importanza artistica è stata approfondita con il documentario curato da Antonio Prenna e realizzato dalla San Marino RTV nel 2022 e con la recente mostra e relativo Catalogo “Aldo Volpini. L’arte rediviva. In principio fu carta”, curato dalla dott.ssa Valentina Garavini e allestita a Palazzo Graziani.

Aldo Volpini (San Marino, 1920 – 1976), artista autodidatta e scalpellino di straordinaria abilità, ha lasciato un segno profondo nella cultura artistica sammarinese. Autore della celebre statua del Santo Marino del 1958, ha realizzato numerose opere per committenti locali e internazionali, distinguendosi per la forza espressiva e la maestria, è riconosciuto come uno dei pochi scalpellini artisti che ha lasciato un segno significativo nella Repubblica, un artista eclettico che ha saputo unire artigianato e creatività, sfidando le convenzioni del suo tempo, si connota per essere stato non solo un talentuoso scalpellino, ma un’artista completo, scultore e pittore che si è esercitato una vita intera con tutte le materie e tecniche.

Dichiarazioni:

Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura:

Aldo Volpini fu tra i più rappresentativi artigiani-artisti della nostra Repubblica. Scultore, scenografo, ritrattista e restauratore, ha saputo coniugare la tradizione del “fare” con la forza dell’ispirazione artistica. Le sue opere, molte delle quali presenti sul nostro territorio, parlano ancora oggi con il linguaggio silenzioso della pietra e della forma.

La statua che oggi trova casa alla Pinacoteca non solo arricchisce questo spazio culturale, ma riceve anche la cornice ideale per essere conosciuta, apprezzata e tramandata. È un modo concreto per riportare al centro la nostra cultura materiale, quella fatta di mani sapienti, di dedizione silenziosa, di visione e identità. Un omaggio doveroso e sentito all’ultimo vero scalpellino sammarinese, un nuovo tassello al percorso di valorizzazione dell’artista cominciato diversi anni fa con il documentario realizzato da San Marino RTV e recentemente con la nostra “Aldo volpin- L’arte rediviva. In principio du carta” allestita a Palazzo Graziani e curata dalla Dott.ssa Valentina Garavini.

Vito Testaj- Dirigente degli Istituti Culturali

Siamo molto lieti sia stata possibile la ricollocazione dell’opera di Aldo Volpini all’interno del percorso museale Pinacoteca San Francesco, luogo dedicato all’arte sacra e ideale ad accogliere “La Pietà”.

Tra i prossimi obbiettivi l’ottimale valorizzazione della stessa, con un’opera di restauro conservativo”.

Marino Rossi, Presidente S.U.M.S.:

La S.U.M.S. da sempre promuove i valori e i simboli della sammarinesità e il suo impegno è ininterrotto nel valorizzare i talenti e ciò che di più autentico esiste nel Territorio, sia nella dimensione dell’arte che nel sociale, oltre nel divulgare alla Comunità le radici della nostra storia”

Marino Albani, Presidente Onorario S.U.M.S.

La ricollocazione de La Pietà è un altro tassello che rafforza l’operazione culturale promossa da S.U.M.S. insieme alle Istituzioni sammarinesi iniziata tre anni fa con un documentario e proseguita con la recente mostra sulla valorizzazione della figura e dell’opera di Aldo Volpini e relativo catalogo; un sammarinese con la “S” maiuscola” che oggi vede riconosciuto un altro premio al valore della sua importante opera”.

Valentina Garavini, curatrice della mostra

Questo luogo è uno scrigno di arte, di devozione e di identità sammarinese. Non poteva essere cornice migliore per ospitare, ma soprattutto per consegnare al futuro questo capolavoro, tributo alla bellezza sacra. Da oggi il centro storico di San Marino ci restituirà con ancora più forza la storia unica e irripetibile dell’eccletticità artistica di Aldo Volpini.