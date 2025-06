San Marino. La pista si prende la scena del fine settimana per la Scuderia San Marino

Gli impegni della velocità catalizzano il weekend della Scuderia San Marino. Si parte dal circuito di Misano, che ospiterà tre diversi campionati: Francesco Cunsolo sarà in pista per il FX Formula 4; Stefano Valli torna in pista dopo l’impegno in Austria con la gara valevole per il National GT Challenge PNK Motorsport, mentre Federico Ugo Bagnasco sarà di scena per il MINI Challenge Italia.

Il circuito di Spa Francorchamps ospiterà il terzo turno del GT4 European Series, nel quale correranno Paolo e Davide Meloni, e il terzo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa con Luciano e Donovan Privitelio. Infine, spazio anche al Fanatec GT World Challenge che fa tappa sempre a Spa con la 5 ore dove sarà impegnato Mattia Drudi.

Appuntamenti anche con i fuoristrada, riparte il campionato interregionale CFA 4×4. A Borghi saranno impegnati nella gara Lorenzo Cevenini e Davide Carattoni.

Scuderia San Marino