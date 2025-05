San Marino. La Polizia civile alla ricerca del responsabile dell’incidente e omissione di soccorso a Chiesanuova, avvenuto il giorno di Pasqua

Una corsia invasa, un’auto che urta una moto in direzione opposta e poi fugge. Questi sono i fatti avvenuti durante il giorno di Pasqua a Chiesanuova, vicino al ponte. Il conducente della moto, un cittadino sammarinese, è caduto sull’asfalto con diverse fratture a seguito dello scontro. L’uomo alla guida dell’auto, con targa italiana, si è fermato solo per pochi istanti prima di ripartire senza prestare soccorso.

Il 118 e una pattuglia della Polizia civile sono intervenuti sul luogo dell’incidente per raccogliere prove e identificare il presunto responsabile. Le testimonianze e le telecamere di sorveglianza sparse nel territorio sono state cruciali per individuarlo. L’accusa nei confronti del conducente è di omissione di soccorso.

La Polizia civile mantiene massimo riserbo sull’accaduto per non compromettere le indagini in corso.