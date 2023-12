San Marino. La Polizia Civile piange la scomparsa di Roberto Raschi. La veglia di preghiera in sua memoria si terrà questa sera alle ore 20:30.

Il Corpo Polizia Civile rattrista per la perdita del collega Roberto Raschi. L’agente di Polizia è purtroppo deceduto a causa di un improvviso malore. Fin dal suo ingresso nel Corpo nel 1990, Roberto ha dimostrato un impegno e una dedizione ineguagliabili nel servire la comunità. Era un esempio di professionalità, gentilezza, precisione e affidabilità per i suoi colleghi. Ha sempre onorato il suo dovere e rispettato la divisa. Per oltre 10 anni, ha servito lo Stato e i suoi cittadini nel Nucleo Antifrode. In questo momento di dolore, tutti i colleghi si stringono intorno alla famiglia per offrire il loro supporto.

Si prega di partecipare alla veglia di preghiera in memoria di Roberto Raschi, che si terrà questa sera alle 20:30 presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Valdragone. Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 20 dicembre, alle 15:00 presso lo stesso Santuario.